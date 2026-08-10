RongViet Invest khởi động mùa 4 với chủ đề "Bản lĩnh đầu tư trong kỷ nguyên số"

Không chỉ thử sức với thị trường bằng vốn thật, thí sinh còn được tiếp cận các công cụ công nghệ và AI hiện đại để nâng cao hiệu quả ra quyết định đầu tư.

Từ lợi thế công nghệ đến bản lĩnh làm chủ quyết định đầu tư

Công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian phân tích và ra quyết định cho nhà đầu tư, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lợi thế không nằm ở việc có nhiều công cụ, mà là khả năng chọn lọc thông tin kèm tư duy phản biện để ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Đề cao tính thực tiễn và ứng dụng, đồng thời kế thừa tinh thần "bản lĩnh" của mùa 3, cuộc thi RongViet Invest 2026 chính thức trở lại với chủ đề "Bản lĩnh đầu tư trong kỷ nguyên số" cùng nhiều quà tặng và giải thưởng có giá trị.

Với hai bảng thi Cá nhân và Đồng đội, RongViet Invest 2026 tiếp tục được thiết kế với đa dạng nội dung thực tiễn: workshop về tài chính cá nhân, ứng dụng công nghệ trong đầu tư chứng khoán; thi kiến thức và đầu tư thực tế; thi thuyết trình và phản biện chiến lược đầu tư. Qua từng chặng, sinh viên từng bước chuyển hóa kiến thức thành trải nghiệm thực tế và hình thành phong cách đầu tư cho riêng mình.

Từ ngày 10/08 đến 30/09/2026, cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký và khởi động với chuỗi workshop được tổ chức trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc. Nội dung xoay quanh quản lý tài chính cá nhân, tích sản dài hạn với sức mạnh của lãi kép, ứng dụng công nghệ, AI trong đầu tư chứng khoán... giúp sinh viên trang bị kiến thức nền tảng trước khi bước vào các vòng thi chính thức.

Từ ngày 03/10/2026, cuộc thi bước vào phần thi đầu tiên của Bảng Cá nhân với các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức đầu tư trên eduDragon. Với phần thi đầu tư thực tế diễn ra từ ngày 20/10 đến 20/11/2026, hai bảng thi của RongViet Invest trực tiếp tham gia thị trường và đầu tư bằng vốn thật.

Ở Bảng Cá nhân, thí sinh sử dụng nguồn vốn tự có tối thiểu 2 triệu đồng, tối đa 20 triệu đồng để đầu tư cổ phiếu theo danh mục đã được sàng lọc nhằm rèn luyện năng lực phân tích, quản trị danh mục và ra quyết định. Thí sinh đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất sau 5 tuần sẽ giành giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

Trong khi đó, Bảng Đồng đội quy tụ đại diện từ gần 30 trường trên cả nước, mỗi đội gồm 3 sinh viên cùng nhau tranh tài đầu tư thực tế với chiến lược cụ thể. Đặc biệt, mỗi đội thi sẽ được Rồng Việt hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu 20 triệu đồng/đội. Top 5 đội thi đạt hiệu quả đầu tư cao nhất sau gần 5 tuần thi sẽ bước tiếp vào vòng thi thuyết trình và phản biện để tranh giải Nhất chung cuộc trị giá 50 triệu đồng.

Từ kiến thức trên giảng đường đến trải nghiệm đầu tư thực tế trên thị trường

Thông qua hình thức đầu tư thật và được miễn hoàn toàn phí giao dịch trong thời gian thi, Rồng Việt khuyến khích sinh viên có trải nghiệm như những nhà đầu tư thực thụ trên thị trường.

"RongViet Invest không đơn thuần là một sân chơi học thuật, mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thế giới tài chính bài bản, xây dựng thói quen quản lý tài sản cá nhân và rèn luyện bản lĩnh trước những biến động của thị trường. Qua từng chặng thi, thí sinh được cọ xát trong môi trường thực tế dưới sự đồng hành của đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm, từ đó phát triển kỹ năng phân tích, tính kỷ luật và phương pháp đầu tư chuyên nghiệp" - ông Nguyễn Chí Trung - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi – chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi.

Hỗ trợ sinh viên trong hành trình tranh tài, Rồng Việt còn mang đến "bộ tứ trợ thủ" đắc lực là các sản phẩm công nghệ hỗ trợ đầu tư: eduDragon, iDragon, smartDragon và hiDragon. Bộ công cụ này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ đầu tư hiện đại, mà còn hỗ trợ quá trình nâng cao hiệu quả phân tích, giao dịch và rút ngắn thời gian ra quyết định đầu tư – những kỹ năng cốt lõi để vững vàng bước vào thị trường đầu tư thực tế.

Điểm mới đáng chú ý của RongViet Invest 2026 là sự đồng hành của hiDragon phiên bản tích hợp AI, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên như một cuộc trò chuyện. Công cụ giúp sinh viên tra cứu thông tin, tìm hiểu dữ liệu doanh nghiệp, tóm tắt và đánh giá tin tức nhanh chóng hơn.

Khẳng định vị thế của một cuộc thi đầu tư chứng khoán thực tế

Qua 3 mùa tổ chức, RongViet Invest đã khẳng định dấu ấn là một sân chơi thực tiễn uy tín dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực tài chính - đầu tư. Tính đến nay, cuộc thi đã đồng hành cùng 30 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, thu hút 20.000 sinh viên tham gia các chương trình workshop, 10.000 sinh viên đăng ký dự thi cùng tổng giải thưởng trị giá 1,3 tỷ đồng. Nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi còn được trao các suất thực tập và cơ hội làm việc chính thức tại Chứng khoán Rồng Việt và Quản lý quỹ Rồng Việt.

Những con số ấn tượng thể hiện sức hút của RongViet Invest qua 3 mùa thi

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động giáo dục tài chính dành cho giới trẻ, Rồng Việt tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ nhà đầu tư tương lai thông qua RongViet Invest. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ và AI trở thành trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư, cuộc thi hướng đến việc bồi đắp bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ nhà đầu tư tương lai, góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Đăng ký thi RongViet Invest 2026 ngay từ 10/8 đến hết 30/9/2026 tại rongvietinvest.vdsc.com.vn.