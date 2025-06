Rosé (BLACKPINK) xác lập kỷ lục mới

Mới đây, Rosé, thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK,đã khiến người hâm mộ phấn khích khi ca khúc On My Mind, hợp tác cùng ca sĩ người Mỹ Alex Warren, chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Worldwide Songs Chart. Đây là ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ nữ Kpop trong năm 2025 đạt thành tích này, và cũng là bài thứ hai của Rosé giữ ngôi đầu bảng trong năm nay, sau APT.

Được phát hành ngày 27/6, On My Mind là một bản ballad pop pha trộn âm hưởng folk nhẹ nhàng, khai thác cảm xúc tiếc nuối và ký ức chưa nguôi về một mối tình cũ. Không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ, bài hát vẫn chinh phục khán giả quốc tế nhờ giai điệu mộc mạc, lời ca đầy chất thơ và phần trình bày cảm xúc từ cả hai nghệ sĩ.

Rose tiếp tục xác lập những kỷ lục mới trong sự nghiệp (Ảnh: Allkpop)

Với thành công này, Rosé đã trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có nhiều ca khúc đạt #1 iTunes Worldwide nhất lịch sử, bao gồm: On The Ground, Number One Girl, APT, và On My Mind. Đặc biệt, đây cũng là ca khúc thứ hai của Alex Warren đạt được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng toàn cầu

Chưa dừng lại, On My Mind còn ra mắt ở vị trí thứ 9 trên iTunes Hoa Kỳ, giúp Rosé vượt qua chính mình để trở thành nữ nghệ sĩ solo châu Á có nhiều bài hát ra mắt trong top 10 iTunes US nhất lịch sử, với tổng cộng 3 bài.

Vào ngày 5 và 6/7 tại sân vận động Goyang, Rosé sẽ tái hợp cùng các thành viên khác của BLACKPINK khởi động tour diễn Deadline World Tour. Đây là điểm xuất phát cho hành trình vòng quanh 16 thành phố với tổng cộng 31 đêm diễn tại các sân vận động lớn khắp thế giới.