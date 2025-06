Royal Long An Golf & Country Club chính thức khai trương sân golf 27 hố đẳng cấp quốc tế

Nằm cách TP.HCM chỉ khoảng 50km về phía Tây Nam, Royal Long An Golf & Country Club được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và kỹ thuật chuyên nghiệp, với ba cụm sân Desert – Forest – Lake. Không chỉ dừng lại ở một sân golf hiện đại, Royal Long An Golf & Country Club còn có Clubhouse rộng gần 3.000m², hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng sang trọng và các tiện ích đẳng cấp, khu phức hợp mang đến trải nghiệm toàn diện cho golfer và du khách. Từ thiết kế cảnh quan đến dịch vụ cá nhân hóa, mọi yếu tố đều được đầu tư tỉ mỉ để nâng tầm tiêu chuẩn sân golf và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Lễ khai trương diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như màn đấu giá từ thiện cùng sự tham gia của nhiều khách mời: Đại diện các Sở, Ban, Ngành, đại diện các Tập đoàn - công ty đối tác, các hiệp hội golf, doanh nhân, golfer chuyên nghiệp, cùng Top 45 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025,...

Đại diện chủ đầu tư, đại biểu thực hiện nghi thức Lễ.

Bên cạnh hoạt động khai thác dịch vụ golf chuyên nghiệp, Royal Long An Golf & Country Club còn chú trọng xây dựng các giá trị cộng đồng - xã hội. Hơn 11 năm qua, sân golf đã đồng hành và tổ chức giải Golf từ thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, quyên góp hiện kim, hiện vật phục vụ cho các hoạt động cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái đến nhiều tỉnh thành trên cả nước như Long An, Bảo Lộc, Nha Trang, và hơn thế nữa.

Phát biểu về sự kiện khai trương, ông Hồ Trần Tuấn – Trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Sân golf 27 hố không chỉ là thành quả của nhiều năm quy hoạch và phát triển, mà còn là bước tiến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với sự phát triển bền vững của golf Việt Nam. Chúng tôi mong muốn nơi đây không chỉ là sân chơi cho giới yêu golf, mà còn là điểm hội tụ của du lịch, thể thao và văn hóa. Đồng thời, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện và chương trình cộng đồng được tổ chức định kỳ tại sân."

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, Royal Long An Golf & Country Club kết hợp cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Top 45 thí sinh cuộc thi 2025 tổ chức hoạt động đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ cho các chương trình cộng đồng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Đây là một phần trong chuỗi hành động thiết thực mà sân golf đã và đang thực hiện suốt hơn một thập kỷ qua, với cam kết lan tỏa các giá trị nhân văn, vì sự phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.

Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 đồng hành cùng sự kiện.

Trong những năm qua, vị thế hàng đầu trong khu vực của Royal Long An Golf & Country Club liên tục được khẳng định và củng cố qua việc đăng cai các giải đấu quốc gia và quốc tế. Nổi bật nhất năm 2024 là giải Nam A Bank Vietnam Masters 2024 với sự tham dự của đông đảo golfer quốc tế thuộc hệ thống Asian Development Tour (ADT), giải Vô địch các CLB Golf Toàn Quốc 2024 - Tranh Cup Nam A Bank, chuỗi giải Royal’s Cup 2024. Mới đây, giải Nam A Bank Vietnam FootGolf Open 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4/2025, đã tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong và uy tín của Royal Long An Golf & Country Club.

Lễ khai trương là một phần trong chuỗi hoạt động lớn của Royal Long An Golf & Country Club trong năm 2025. Ngay sau sự kiện, giải Royal’s Cup 2025 thuộc hệ thống VGA Tour sẽ diễn ra từ ngày 3–5/6/2025, quy tụ hơn 120 golfer chuyên nghiệp trên toàn quốc. Đây tiếp tục là dịp để cộng đồng golfer, đối tác và khách mời được trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái golf – nghỉ dưỡng – thể thao chuẩn quốc tế tại Long An.

Royal Long An Golf & Country Club kết hợp cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Top 45 thí sinh cuộc thi 2025 tổ chức hoạt động đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ cho các chương trình cộng đồng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của các thương hiệu lớn như: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (Nam A Bank), Công Ty Cổ Phần Sandals - Thương Hiệu Đôi Dép - Không thể thiếu nhau, Hoàn Vũ Yến, Hãng xe sang Audi (Công Ty Cổ Phần Liên Á Quốc Tế), Hoàng Nam Group - Nội thất Phố Xinh, Ngọc trai Long Peach Pearl, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC), Công Ty TNHH Jebsen & Jessen, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central, Công Ty Vân Khánh, Công Ty TNHH At&Besquip Việt Nam, Công Ty Văn Lang, Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK THIÊN CÁT, Công ty TNHH Aceflo Engineering PTE Viet Nam, Công Ty Duy Khang, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất ATC, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Lâm, Công Ty CPP Xây Dựng Việt Nhật, Công Ty Cổ Phần Hùng Cường, Công Ty TNHH Qcons, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Triều Giang, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thiết Kế Nội Thất Bình Minh (MBD),Công Ty TNHH và Xuất Nhập Khẩu Hưng Đạt, Sân Golf Laguna Lăng Cô, Sân Golf Westlake, Sân Golf Dong Nai Golf Resort, Sân Golf Sam Tuyền Lâm, Sân Golf Dalat Palace, Khách sạn Duparc, Sân Golf Đà Lạt 1200, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VMG (Vertu), Golf Pro, District Golf, Công Ty TNHH TM-DV VH-GOLF (Honma), Công Ty TNHH Công Ty Welcron Global Vina, Norressy, Công Ty TNHH HappyGreen, Focus Group, Cúp Quà Việt, Nước Uống Tiệc: Rượu Tiệc - Royal Salute, Tập đoàn Mắt Kính Ánh Rạng AR Group, Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ BM Wine, Công ty Ngọc Nam Phương, Bonga Restaurant, INSENSO, Công ty TNHH Nature CNS, Nhà hàng Nhật Ibuki, Máy lạnh Daikin cùng nhiều đơn vị uy tín khác.

Sự kiện khai trương sân golf 27 hố chuẩn quốc tế, Royal Long An Golf & Country Club không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển mới mà còn khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho giới yêu golf, nơi hội tụ đẳng cấp thiết kế, chất lượng dịch vụ và tinh thần thể thao đỉnh cao.

Royal Long An Golf & Country Club – World-class Golf Course designed by Sir Nick Faldo

Số điện thoại: 02727 772 779 - 090 1818 899 - 0909708225 - 0909572226

Địa chỉ: Highway N2, Binh Hoa Nam Commune, Duc Hue District, Long An Province