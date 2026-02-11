Rút ngắn thời gian tới sân bay Long Thành

Tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ngày 9-2, khi nói tới vấn đề phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần tính toán thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành tại Đồng Nai trong 30 phút.

Tín hiệu tốt

Theo Tổng Bí thư, việc xây dựng sân bay Long Thành rất quan trọng và việc kết nối giữa trung tâm TP HCM và sân bay Long Thành cần phải đồng bộ.

"Điểm nghẽn giao thông sẽ hạn chế sự phát triển của TP HCM bởi hàng hóa không lưu thông, khách du lịch không đến thành phố được" - Tổng Bí thư nhận định.

Khu vực tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Được biết, từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành tại Đồng Nai có khoảng cách khoảng 40 km. Ở thời điểm hiện tại, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là trục kết nối huyết mạch giữa TP HCM với Đồng Nai, các tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là tuyến đường chính dẫn đến sân bay trên. Thực tế khai thác cho thấy tuyến cao tốc này chưa tương xứng với nhu cầu.

Anh Phạm Minh Giang (ngụ phường Tam Thắng, TP HCM) kể tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc diễn ra như "cơm bữa", đặc biệt là vào cuối tuần và cao điểm lễ - Tết, gây khó khăn cho giới tài xế xe tải như anh. "Chỉ cần có va chạm là ùn tắc, bò từng chút một. Năm ngoái dịp Tết, tôi bị kẹt trên tuyến hơn 90 phút" - anh Giang nhớ lại.

Nhiều người dân khi được hỏi cũng thừa nhận thực trạng trên và mong chờ sự thay đổi. Chị Nguyễn Nữ Minh Anh, phường Thủ Đức, chia sẻ rất vui khi nghe tin sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác và mong muốn việc mở rộng tuyến cao tốc này cũng như tối ưu hóa hệ thống giao thông kết nối liên vùng được triển khai, hoàn thành nhanh chóng.

Nhiều ngả đường tiếp cận sân bay quốc tế mới

Điều chị Nguyễn Nữ Minh Anh mong muốn đang thành hiện thực khi từ nửa cuối tháng 8-2025 diễn ra sự kiện gần 22 km tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công mở rộng, có đoạn lên tới 10 làn xe, khi hoàn thành, đáp ứng đáng kể nhu cầu cho phương tiện di chuyển thông thoáng, nhanh chóng.

Cũng ở hướng Đông, cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A đường Vành đai 3 TP HCM thông xe từ ngày 20-8-2025, mở hướng kết nối trực tiếp từ TP HCM qua sông Đồng Nai sang Nhơn Trạch. Từ đây, phương tiện tiếp cận sân bay Long Thành thông qua tuyến 25B, 25C… góp phần chia sẻ lưu lượng cho tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ở hướng Tây, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được xem là trục ngang chiến lược, kết nối khu vực miền Tây và phía Tây TP HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Tuyến dài gần 58 km, hiện đã khai thác khoảng 30 km, 2 hạng mục then chốt còn lại là nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến thông xe toàn tuyến trong quý III/2026.

Tại khu vực phía Nam, dự án cầu Phú Mỹ 2 vừa được động thổ ngày 15-1 mở thêm cửa ngõ kết nối từ khu Nam thành phố sang khu vực Nhơn Trạch. Cầu dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe giúp giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 51 và tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Song song đó, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đề xuất đưa đoạn tuyến chính dài 37,7 km vào khai thác tạm dịp Tết Bính Ngọ, qua đó hoàn thiện thêm mạng lưới kết nối vùng về sân bay Long Thành.

Ngoài ra, phương án kết nối sân bay Long Thành bằng tuyến metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được đánh giá khả thi, thuận lợi để triển khai sớm, nhờ vậy giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ hiện hữu.

Tạo động lực phát triển toàn vùng

Theo kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường, sân bay Long Thành có quy mô rất lớn, khi đưa vào khai thác nhưng hệ thống kết nối giao thông nếu không tương xứng sẽ dẫn đến lãng phí. Để phát huy hiệu quả tối đa của sân bay, yêu cầu cấp thiết là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, bảo đảm từ TP HCM đến Long Thành khoảng 30 phút như định hướng của lãnh đạo Trung ương.

Trước mắt, cần phát huy hiệu quả các trục kết nối đường bộ như tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, đồng thời sớm hoàn thành đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để giảm áp lực cho Quốc lộ 51. Với khu vực miền Tây, Long An, Tây Ninh, việc thông suốt tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo hướng tiếp cận thuận lợi đến sân bay. Về lâu dài, kỹ sư Tường cho rằng dự án hạ tầng chiến lược phải được triển khai đồng bộ, kịp thời để bảo đảm hiệu quả khai thác và phát triển bền vững.

Chung quan điểm yêu cầu rút ngắn thời gian kết nối đến sân bay Long Thành xuống dưới 30 phút là cần thiết, kiến trúc sư Khương Văn Mười nhìn nhận khi thời gian di chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm, hàng hóa tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh tế. Ông nhấn mạnh hạ tầng kết nối hiệu quả không chỉ phục vụ riêng TP HCM hay Đồng Nai mà còn tạo động lực phát triển cho toàn vùng phía Nam, thu hút lao động và nhà đầu tư quốc tế, qua đó nâng cao vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực.

Đáp ứng nhu cầu của người dân Ngày 10-2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa để bàn phương án khai thác tạm đoạn tuyến dài hơn 35 km thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu .Ảnh: MINH CHÂU Tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Dũng yêu cầu trong thời hạn 5 ngày phải hoàn thành toàn bộ công tác sơn vạch kẻ đường, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, biển chỉ dẫn lý trình trên tuyến dự kiến thông xe tạm của dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam được giao nghiên cứu triển khai thu phí điện tử không dừng theo hình thức free-flow tại đầu ra tuyến, hướng Vũng Tàu về Đồng Nai. Đối với chiều ngược lại, từ Đồng Nai đi Vũng Tàu, phương tiện tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 51 cho đến khi hoàn thiện phương án thu phí đồng bộ, hoàn chỉnh. M.Châu



