Rút sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng mua vàng, 10 năm sau sinh lời 130%, người phụ nữ thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm”

Mười năm trước (2015), người phụ nữ họ Khương sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã quyết định bỏ ra 230.000 NDT (hơn 840 triệu đồng) trong tài khoản tiết kiệm để mua 1.000 gram vàng. Quyết định khi ấy của bà không nhận được nhiều sự ủng hộ, bởi không ít người cho rằng giữ vàng vừa “chôn vốn” vừa thiếu linh hoạt. Thế nhưng, thời gian đã chứng minh sự lựa chọn ấy mang lại quả ngọt.

Đầu năm 2025, khi bán số vàng đó, bà Khương không chỉ thu hồi vốn gốc mà còn lãi hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng), tương đương mức sinh lời tới 130%. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người ngưỡng mộ bà “có tầm nhìn xa” và khen ngợi đây là một thương vụ thành công hiếm có.

Trái với hình dung của nhiều người, bản thân bà Khương không hề cảm thấy an nhàn trong suốt chặng đường 10 năm nắm giữ vàng. Bà cho biết: “Mỗi lần thấy giá vàng biến động, tôi đều lo lắng. Có lúc giá lên cao, tôi vừa thấp thỏm, vừa do dự không biết có nên bán ra hay không. Khi vàng hạ giá, tôi lại càng lo hơn vì sợ lỗ nặng. Chưa bao giờ tôi thực sự yên tâm”.

Có giai đoạn giá vàng chững lại, bà Khương thậm chí nghĩ mình đã “đi sai đường” và cân nhắc bán sớm để tránh thua lỗ. Nhưng rồi bà vẫn kiên nhẫn giữ, một phần vì tin vàng là tài sản an toàn, phần khác vì chưa tìm được kênh thay thế đủ yên tâm. Đến nay, khoản lợi nhuận vượt xa mong đợi, song bà vẫn cho rằng may mắn chiếm phần lớn. “Nếu lúc đầu tôi sốt ruột bán sớm, hoặc giai đoạn sau vàng không tăng mạnh như thế, thì kết quả chắc chắn rất khác”, bà Khương chia sẻ.

Trên thực tế, nhận định của bà Khương phản ánh đúng bản chất thị trường vàng. Kim loại quý này nổi tiếng bởi khả năng giữ giá, đặc biệt trong giai đoạn bất ổn kinh tế hay lạm phát leo thang. Lịch sử từng chứng minh, như khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khi nhiều loại tài sản lao dốc, vàng lại đi ngược chiều và trở thành “phao cứu sinh” cho nhà đầu tư.

(Ảnh minh họa)

Tuy vậy, vàng cũng không phải khoản đầu tư “ngủ quên rồi cũng lãi”. Khác với cổ phiếu có cổ tức hay trái phiếu trả lãi định kỳ, lợi nhuận từ vàng hoàn toàn phụ thuộc vào biến động giá. Khi giá ở chu kỳ đi ngang hoặc giảm dài hạn, nhà đầu tư dễ rơi vào cảnh chôn vốn, thậm chí thua lỗ.

Hơn nữa, giá vàng còn bị chi phối bởi hàng loạt yếu tố phức tạp. Chính bởi luôn lo lắng, bà Khương thường xuyên theo dõi thị trường, tham khảo phân tích, và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu vàng đảo chiều. Bà thừa nhận: “Tôi giữ vàng, nhưng không bao giờ đặt hết kỳ vọng vào nó. Tôi luôn nghĩ, đã đầu tư thì chắc chắn có rủi ro.”

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc cũng đồng tình rằng câu chuyện của bà Khương là minh chứng điển hình cho tâm lý “vừa mừng vừa lo” của nhà đầu tư cá nhân. Khoản lợi nhuận lớn có thể đến sau nhiều năm kiên nhẫn, nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị cho rủi ro, thành quả ấy dễ dàng bị cuốn trôi.

Bài học rút ra không chỉ ở tầm nhìn chọn đúng thời điểm, mà còn ở thái độ tỉnh táo, không quá tự tin, không ảo tưởng “ăn chắc” và đặc biệt là biết phân bổ vốn hợp lý. Vàng có thể là kênh trú ẩn quan trọng, song chỉ nên là một phần trong danh mục đa dạng, thay vì “đặt cược tất tay”.

Từ một thương vụ tưởng chừng liều lĩnh, bà Khương đã thu được khoản lãi đáng mơ ước. Thế nhưng, chính bà lại là người nhấn mạnh rằng lợi nhuận đi cùng lo âu, và đầu tư không bao giờ là hành trình dễ dàng. Như bà thường đưa ra lời khuyên cho những người xung quanh rằng có tiền lãi thì mừng, nhưng đầu tư là phải chấp nhận rủi ro. Quan trọng là bản thân chuẩn bị sẵn sàng và không bao giờ chủ quan.

(Theo Baijiahao)