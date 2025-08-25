Tịch thu hơn 700 tỷ đồng tiền mặt vương vãi đầy sàn trong căn hộ của người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, lái xe hỏng đi thuê nhà

Tháng 7/2020, cảnh sát Hohhot (Nội Mông, Trung Quốc) nhận được tin báo bất thường. Một số người dân địa phương phát hiện từ cửa sổ một căn hộ thuê, từng xấp tiền dày cộm bị gió thổi bay ra ngoài, gọi cửa thì không ai trả lời. Lo ngại có án mạng, lực lượng chức năng quyết định phá cửa để kiểm tra.

Tuy nhiên, cảnh tượng bên trong khiến tất cả những người chứng kiến phải sững sờ. Trong căn hộ chật kín các thùng carton, túi xách, vali, tất cả đều nhét đầy tiền mặt. Tiền trải trên giường, phủ lên sofa, rơi vãi khắp sàn nhà, đến mức không còn chỗ đặt chân.

Để kiểm đếm, cảnh sát phải nhờ 13 nhân viên ngân hàng với 10 máy đếm tiền làm việc liên tục suốt 14 giờ đồng hồ. Kết quả, tổng số tiền trong căn hộ là hơn 200 triệu NDT (khoảng 733 tỷ đồng).

Cảnh sát địa phương phải huy động 13 nhân viên ngân hàng hỗ trợ mới đến hết số tiền

Khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện ngoài tiền mặt thì căn hộ hầu như không có dấu hiệu sinh hoạt, không quần áo, không đồ bếp núc, thậm chí không có lấy một chai nước. Khắp nơi trong nhà đều phủ bụi, chứng tỏ không ai ở lại đây lâu. Chủ nhà khai căn hộ được cho một người đàn ông họ Tôn thuê lại, sau đó gần như không liên lạc.

Cảnh sát sau đó đã trích xuất camera an ninh quanh khu nhà. Hình ảnh cho thấy, dù căn hộ không có ai ở thường xuyên, nhưng nhiều lần xuất hiện những nhóm người kéo theo vali vào phòng, rồi nhanh chóng rời đi. Hai ngày phục kích, lực lượng chức năng Hohhot đã khống chế được 2 đối tượng trong nhóm.

Kết quả hé lộ, số tiền khổng lồ trong căn hộ kia có liên quan tới một vụ án kéo dài nhiều năm khiến cơ quan công an ở Nội Mông, Trung Quốc đau đầu. Chủ nhân của số tiền là kẻ đứng đầu đường dây đa cấp trá hình mang tên “Câu lạc bộ Thương hữu Quốc tế”.

Theo lời khai của 2 đối tượng, từ năm 2014, nhóm này xây dựng một nền tảng ảo, rêu rao sẽ phát triển thành siêu ứng dụng thanh toán vượt qua cả WeChat và Alipay (ứng dụng thanh toán của Trung Quốc). Ai muốn “tham gia từ sớm” phải đóng phí hội viên 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng), đổi lại nhận về một chiếc đồng hồ gắn mác gần 9.000 NDT, 100 cổ phiếu của nền tảng cùng quyền học các khóa “đào tạo đặc biệt”.

Đặc biệt, nếu giới thiệu được thêm hội viên mới, người cũ sẽ được nhận thêm 640 NDT (hơn 2 triệu đồng) tiền thưởng. Mô hình kim tự tháp này nhanh chóng lan rộng. Đến năm 2019, số lượng hội viên đã chạm mốc gần 100.000 người trên khắp Trung Quốc. Không ít người nhận ra bị lừa và đi tố cáo, nhưng do mạng lưới trải dài, dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng không để lộ bất thường, vụ án rơi vào bế tắc. Chỉ đến khi có “nhân viên” của tổ chức quên đóng cửa sổ khi ra ngoài, phơi bày số tiền mặt khổng lồ, manh mối mới được nối lại.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ các nhân vật cốt cán bao gồm: phụ trách vận hành họ Hàn, giám đốc tài chính họ Trần, trưởng bộ phận thị trường họ Tạ cùng nhiều nhân vật liên quan khác. Nhưng điều khiến dư luận sửng sốt nhất chính là diện mạo kẻ cầm đầu thực sự.

Những kẻ cầm đầu đường dây đa cấp

Không hề giống hình dung về một ông trùm xa hoa, hắn xuất hiện trong bộ quần áo cũ rách, tóc tai bù xù, lái một chiếc xe nát tưởng như bỏ phế. Đó chính là Tôn, thủ lĩnh toàn bộ đường dây. Theo chủ nhà, khi đến thuê căn hộ, Tôn cũng mặc trang phục và lái xe như vậy, nên chủ nhà không thể ngờ hắn cầm đầu một băng nhóm tội phạm.

Trước cơ quan điều tra, hắn khai rằng cố tình sống nghèo khổ, diện mạo luộm thuộm để đánh lạc hướng, tránh bị dòm ngó. Khi đường dây bị triệt phá, toàn bộ 200 triệu NDT (khoảng 733 tỷ đồng) tiền mặt trong căn hộ bị tịch thu. Hàng loạt đối tượng cầm đầu bị đưa ra xét xử. Tôn cùng nhiều đồng phạm bị tuyên án tù chung thân theo luật pháp Trung Quốc vì tội tổ chức, cầm đầu hoạt động truyền đa cấp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo Baijiahao)