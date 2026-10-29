Sà lan điện đầu tiên tại Việt Nam khổng lồ cỡ nào: Dài gần bằng sân bóng đá, chở 3.500 tấn, mang theo 4 container pin nặng cả trăm tấn

Ngày 29/10, hãng vận tải biển CMA CGM của Pháp cùng Nike và Gemadept chính thức ra mắt giải pháp vận tải đường thủy nội địa bằng sà lan điện tại Việt Nam. Đây là dự án sà lan điện không phát thải trực tiếp đầu tiên của CMA CGM trên toàn cầu.

Chiếc sà lan có chiều dài 79,9 m, rộng 15 m, chiều cao mạn 4,75 m và mớn nước thiết kế 4,1 m. Phương tiện có trọng tải 3.500 tấn, sức chở 182 TEU (container tiêu chuẩn 20 feet), tốc độ khai thác 6 hải lý/giờ, tương đương khoảng 11 km/h.

Sà lan điện

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống động lực chạy điện. Sà lan sử dụng hai động cơ công suất 300 kW mỗi chiếc, kết hợp 4 container pin ứng dụng công nghệ của CATL, nhà sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc.

Theo bảng thông số trên thiết bị thực tế, mỗi container pin có dung lượng gần 1.960 kWh, trọng lượng toàn bộ tối đa 27 tấn. Như vậy, 4 container có tổng dung lượng khoảng 7.840 kWh và tổng trọng lượng thiết kế tối đa lên tới 108 tấn, bao gồm cả vỏ container cùng thiết bị bên trong.

Container pin

Hệ thống pin được đặt trong các container chuyên dụng, tích hợp thông gió, chữa cháy và các thiết bị bảo vệ an toàn. Sà lan còn được trang bị máy phát điện dự phòng công suất 150 kW.

Theo CMA CGM, thời gian sạc pin khoảng 4 giờ, sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận. Hệ thống sạc chuyên dụng được bố trí tại cảng nước sâu Gemalink, kết hợp với nguồn điện từ trang trại điện mặt trời tại cảng.

Sà lan phục vụ tuyến vận chuyển từ điểm tập kết hàng hóa của Nike tại khu vực Bình Dương trước đây, nay thuộc TP.HCM, đến cảng Gemalink tại Cái Mép. Tổng chiều dài hành trình khứ hồi khoảng 180 km.

Phương tiện được thiết kế để vận chuyển hơn 50.000 TEU mỗi năm, dự kiến giúp tránh phát thải khoảng 778 tấn CO₂ hằng năm.

Dự án có giá trị đầu tư khoảng 15 triệu USD, tương đương gần gấp đôi chi phí một sà lan diesel thông thường. Nike cam kết sử dụng dịch vụ trong 8 năm và bảo đảm mức lấp đầy khoảng 90%, dù chi phí vận chuyển cao hơn.

Đại diện Nike cho biết dự án là kết quả của khoảng 3 năm hợp tác giữa các bên. Trong đó, CMA CGM đảm nhiệm phát triển giải pháp kỹ thuật, Gemadept cung cấp hạ tầng cảng và logistics, còn Nike đóng vai trò khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển.

CMA CGM hiện là hãng vận tải biển lớn thứ ba thế giới, với đội tàu hơn 700 chiếc, phục vụ hơn 420 cảng trên 5 châu lục. Năm 2025, tập đoàn vận chuyển hơn 24 triệu TEU hàng hóa.

Tại Việt Nam, CMA CGM có mặt từ năm 2006, hiện vận hành 29 dịch vụ tuyến tàu chính hằng tuần, kết nối 7 cảng trên cả nước. Tập đoàn cho biết mô hình sà lan điện này có thể được nhân rộng tại những thị trường và chuỗi cung ứng khác trong tương lai.