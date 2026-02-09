Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SABECO bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

09-02-2026 - 01:38 AM | Thị trường chứng khoán

Cơ quan thuế vừa có Quyết định số 114/QĐ-DNL xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB) vừa có công bố gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) liên quan đến vấn đề thuế.

Theo đó, kết thúc đợt thanh tra thuế cho giai đoạn 2 năm 2023-2024, ngày 6/2/2026, Sabeco nhận được Quyết định số 114/QĐ-DNL ký ngày 21/1/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế, với tổng số tiền nộp bổ sung là gần 7,5 tỷ đồng.

Nguồn: SAB

Nguyên nhân phải nộp bổ sung là sự khác biệt về quan điểm giữa Sabeco và cơ quan thuế đối với các khoản thu nhập và chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Sabeco cho biết, việc này xảy ra bình thường hàng năm khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ.

Về hoạt động kinh doanh, Sabeco báo lãi ròng quý IV/2025 với mức 1.062 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp Sabeco duy trì mức lãi trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng nói, doanh thu thuần trong kỳ giảm mạnh 23% so với cùng kỳ, còn hơn 6.800 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm giá vốn lên tới hơn 34% qua đó lợi nhuận gộp được cải thiện.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của SAB quý 4/2025. Nguồn: SAB

Sabeco cho biết doanh thu thuần quý cuối năm thấp hơn cùng kỳ phù hợp với diễn biến sụt giảm sản lượng, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giai đoạn trước Tết, ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do nhiều cơn bão, cũng như sự khác biệt về thời điểm Tết giữa các năm. Cụ thể, Tết năm 2025 rơi vào cuối tháng 1, trong khi Tết năm 2026 diễn ra vào giữa tháng 2.

Lũy kế năm 2025, doanh thu Sabeco giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn gần 25.900 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán bia chiếm gần 93%. Lãi ròng cả năm đạt 4.424 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với năm trước.

So với kế hoạch đã đề ra, Sabeco mới thực hiện khoảng 53% chỉ tiêu doanh thu hơn 44.800 tỷ đồng và đạt 95% so với mục tiêu lợi nhuận hơn 4.800 tỷ đồng.

Tổng tài sản của SAB tại thời điểm cuối năm 2025 đạt gần 32.600 tỷ đồng, giảm hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hơn 58% là tiền mặt dưới dạng tiền gửi, với hơn 19.000 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức gần 9.600 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ chỉ chiếm hơn 400 tỷ đồng cho thấy cơ cấu tài chính lành mạnh.

Sabeco vừa qua đã thông báo ngày 24/3/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 23/4/2026.

Theo An Diệp

Nhịp Sống Thị Trường

