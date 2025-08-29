SABECO khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của dân tộc, mà còn là nơi để các doanh nghiệp lớn giới thiệu những đóng góp tiêu biểu. Trong số đó, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) nổi bật với gian trưng bày đặc biệt, tái hiện hành trình gần 150 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

150 năm song hành cùng lịch sử Việt Nam

Khởi nguồn từ một xưởng nước đá tại Tp Hồ Chí Minh cuối thế kỷ 19, SABECO đã trải qua hành trình hình thành, kế thừa và phát triển để trở thành một trong những thương hiệu F&B lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. Trải qua 150 năm, doanh nghiệp không chỉ sản xuất bia mà còn là nhân chứng sống cho sự chuyển mình về kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước.

Năm 1949, những mẻ bia đầu tiên chính thức ra đời, trong đó có thương hiệu 333 – dòng bia huyền thoại đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt và trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa "cụng ly". Năm 2010, SABECO đạt cột mốc 1 tỷ lít bia tiêu thụ mỗi năm, khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế hàng đầu trong ngành bia Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập, SABECO liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và chinh phục các thị trường quốc tế. Từ năm 2019 đến nay, thương hiệu đã giành gần 40 giải thưởng quốc tế uy tín; riêng năm 2024, SABECO được vinh danh tại hơn 15 giải, bao gồm World Beer Awards (Anh), Brussels Beer Challenge (Bỉ) và International Beer Cup (Nhật Bản). Bước sang năm 2025, doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 150 năm hành trình di sản, trở thành biểu tượng niềm tự hào quốc gia gắn liền với sự phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Không gian trải nghiệm sống động tại triển lãm

Gian trưng bày của SABECO tại triển lãm được thiết kế như một hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện những cột mốc đáng nhớ. Từ những ngày đầu ở Tp Hồ Chí Minh cuối thế kỷ 19, sự ra đời của thương hiệu 333, bước ngoặt với bia lon Saigon Export, cho đến sự xuất hiện của các sản phẩm hiện đại như Saigon Chill, 333 Pilsner hay Lạc Việt – tất cả được trình bày sống động và giàu cảm xúc.

Ngoài ra, gian trưng bày còn giới thiệu các giải thưởng quốc tế về chất lượng, khẳng định uy tín của một thương hiệu Việt. Khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu về các thành tựu phát triển bền vững mà SABECO đã đạt được, từ các sáng kiến môi trường cho đến hoạt động vì cộng đồng. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại giúp không gian trưng bày trở thành nơi gợi nhớ ký ức, đồng thời truyền tải tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập.

Đóng góp kinh tế và xã hội

Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực sản xuất, SABECO còn là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự thịnh vượng quốc gia. Với hệ thống 25 nhà máy, 11 công ty thành viên và hơn 200.000 điểm phân phối, SABECO đã tạo ra gần 8.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Trong nhiều năm liền, SABECO thuộc nhóm doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách hàng đầu Việt Nam, trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Song song đó, doanh nghiệp triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng ý nghĩa như "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng đường biên", "Nâng bước thể thao", giúp nâng cao đời sống người dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Cam kết phát triển bền vững

Hướng đến mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững, SABECO đã đạt nhiều thành quả nổi bật trong lĩnh vực môi trường. Năm 2024, doanh nghiệp đã tái sử dụng hoặc tái chế 100% bao bì sơ cấp và thứ cấp, bao gồm chai thủy tinh, lon nhôm, két nhựa và thùng carton. Từ năm 2019, các sáng kiến giảm trọng lượng bao bì đã giúp cắt giảm 15% nguyên liệu sản xuất, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa bảo đảm chất lượng.

SABECO cũng đẩy mạnh đầu tư năng lượng sạch. Tính đến năm 2024, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong toàn hệ thống đã đạt 40,54%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 50% vào năm 2030 và tiến tới Net Zero vào năm 2050..

Kết nối niềm tự hào dân tộc

Sự hiện diện của SABECO tại triển lãm còn được thể hiện qua việc đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia "Hà Nội, Sáng mãi khát vọng Việt Nam" nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Nếu gian trưng bày mang đến một bức tranh lịch sử thương hiệu, thì sân khấu nghệ thuật giúp công chúng cảm nhận niềm tự hào dân tộc bằng âm nhạc, múa và trình diễn đa phương tiện.

Sự kết hợp này đã làm nổi bật vai trò của SABECO: từ một thương hiệu khởi nguồn với khát vọng tiên phong, doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới để trở thành đại diện cho chất lượng vượt trội và tư duy tiến bộ, góp phần vào bức tranh thành tựu đất nước.

Gian trưng bày của SABECO sẽ mở cửa đến hết ngày 5/9, chào đón khách tham quan đến khám phá câu chuyện 150 năm với nhiều cột mốc đáng nhớ. Sau hơn một thế kỷ rưỡi, SABECO không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp bia hàng đầu, mà còn trở thành biểu tượng thương hiệu quốc gia, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển và hội nhập của Việt Nam.