DTR, nhà phân phối độc quyền mophie tại Việt Nam, vừa chính thức giới thiệu mẫu sạc Mophie 45W Dynamic Charger Witn 60W Max. Đây là củ sạc đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam được trang bị đồng thời chuẩn AVS và cơ chế công suất động DPS.

Điểm đáng chú ý của mẫu sạc mới nằm ở công nghệ AVS (Adjustable Voltage Supply), thuộc chuẩn USB Power Delivery 3.2. Công nghệ này cho phép thiết bị yêu cầu củ sạc cung cấp điện áp trong khoảng 9V đến 20V, với mức điều chỉnh theo từng bước 100 mV.

Theo Apple, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể sạc 50% pin trong khoảng 15 phút. Để đạt tốc độ này, người dùng cần củ sạc từ 60W hỗ trợ AVS cùng cáp USB-C 60W. Trong khi đó, Apple không còn trang bị củ sạc trong hộp iPhone. Vì vậy, nên mua củ sạc nào cho iPhone 18 Pro Max là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm.

Thay vì sử dụng những mức điện áp cố định, củ sạc có thể linh hoạt điều chỉnh nguồn điện theo nhu cầu thực tế của pin. Theo nhà sản xuất, cơ chế này giúp giảm hao hụt chuyển đổi điện năng và hạn chế nhiệt lượng phát sinh trong quá trình sạc.

Bên cạnh AVS, sản phẩm còn tích hợp cơ chế DPS, cho phép duy trì công suất 45W và tự động tăng lên tối đa 60W khi thiết bị tương thích cần thêm năng lượng. Khi nhiệt độ tăng, củ sạc có thể điều chỉnh công suất về mức 45W nhằm đảm bảo an toàn.

Theo thử nghiệm do mophie công bố, khi kết hợp với cáp USB-C 60W, sản phẩm giúp iPhone 18 Pro sạc từ 0% lên 50% trong khoảng 15 phút và đầy pin sau khoảng 1 giờ. Củ sạc cũng tích hợp chip Smart IC để nhận diện nhu cầu thiết bị, tự điều chỉnh điện áp và công suất trong quá trình hoạt động.

Về an toàn, sản phẩm có các cơ chế bảo vệ chống quá áp, quá dòng, ngắn mạch và tĩnh điện, đồng thời kiểm soát nhiễu điện từ. Vỏ nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy kết hợp chip quản lý nhiệt giúp kiểm soát nhiệt độ khi sạc nhanh.

Thiết kế GaN nhỏ gọn, tương thích nhiều thiết bị

Sạc mophie 60W sử dụng công nghệ GaN (gallium nitride), đạt hiệu suất chuyển đổi trung bình trên 86%. Sản phẩm có kích thước 34,5 x 34,5 x 41 mm, trọng lượng khoảng 67 g. Chân cắm có thể gập gọn vào thân máy, thuận tiện khi mang theo.

Củ sạc có một cổng USB-C, hỗ trợ các chuẩn PD 3.2 AVS, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, SCP và Apple 2.4A. Ngoài iPhone 15 đến iPhone 18, sản phẩm còn tương thích với iPad, một số dòng MacBook Air và nhiều điện thoại Android.

Bên cạnh phiên bản 60W, mophie cũng giới thiệu tại Việt Nam mẫu sạc Mophie 45W USB-C GaN. Sản phẩm hỗ trợ PD 3.2 AVS, PPS, có công suất ổn định 45W và hướng đến nhu cầu sạc hằng ngày cho iPhone bản tiêu chuẩn, iPad và điện thoại Android. Giá bán phiên bản này là 650.000 đồng.

Theo nhà phân phối, người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể lựa chọn phiên bản 60W để khai thác khả năng sạc nhanh của thiết bị, trong khi mẫu 45W phù hợp với các nhu cầu sử dụng phổ thông hơn. Đây cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi người dùng tìm hiểu nên mua củ sạc 40W nào cho iPhone để đáp ứng nhu cầu sạc hằng ngày.

Các sản phẩm mophie chính hãng tại Việt Nam được DTR áp dụng chính sách bảo hành 2 năm, 1 đổi 1. Người dùng có thể đăng ký và tra cứu bảo hành trực tuyến trên website của nhà phân phối.

mophie là thương hiệu phụ kiện sạc của Mỹ, thành lập năm 2005 và hiện thuộc ZAGG. Thương hiệu được biết đến với các sản phẩm pin dự phòng, phụ kiện sạc và dòng ốp pin juice pack dành cho iPhone.