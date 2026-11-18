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Theo số liệu từ Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga (Rosselkhoznadzor), Nga bắt đầu nhập khẩu chuối từ Việt Nam từ năm 2025. Hoạt động thương mại giữa hai nước ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2026, khi lượng chuối Việt Nam xuất sang Nga trong 10 tháng đạt 3.800 tấn, cao gấp 6,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin được bà Natalya Solovyeva, Trưởng ban Kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thuộc Rosselkhoznadzor, xác nhận khi trả lời tờ Vedomosti.

Tuy nhiên, xét trên quy mô toàn thị trường, Việt Nam vẫn là nhà cung cấp có thị phần khá khiêm tốn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng chuối Nga nhập khẩu đạt khoảng 1,3 triệu tấn. Ecuador tiếp tục giữ vị trí áp đảo với khoảng 1,2 triệu tấn, chiếm hơn 92% tổng lượng nhập khẩu, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ecuador hiện cũng cung cấp hơn 95% lượng chuối tại các chuỗi bán lẻ lớn ở Nga. Ngoài hai nguồn cung kể trên, thị trường này còn nhập khẩu chuối từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Costa Rica.

Theo Hiệp hội các công ty bán lẻ đa kênh Nga (AKORT), chuối là một trong những loại trái cây được tiêu thụ phổ biến tại quốc gia này, với mức tiêu thụ bình quân khoảng 10 kg/người/năm.

Đáng chú ý, giá chuối bán lẻ tại Nga đang chịu áp lực tăng. Tính đến ngày 2/11/2026, giá bán lẻ trung bình đạt 159,3 ruble/kg, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại các siêu thị lớn, mức giá thấp nhất được ghi nhận khoảng 130 ruble/kg.

Diễn biến này được cho là liên quan đến chi phí logistics, cước vận tải, biến động tỷ giá và chi phí giấm chín. Giống chuối Cavendish hiện là loại phổ biến nhất trên các kệ hàng tại Nga nhờ khả năng thích ứng với quá trình vận chuyển đường dài.

Việc Nga mở rộng tìm kiếm các nhà cung cấp mới, trong đó có Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và giảm phụ thuộc vào một thị trường nhất định.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Rosselkhoznadzor từng đề nghị Ecuador tạm đình chỉ chứng nhận đối với 5 doanh nghiệp xuất khẩu chuối sau khi phát hiện ruồi gù đa thực, một loại dịch hại thuộc diện kiểm dịch. Sự việc thúc đẩy Nga tìm kiếm thêm nguồn cung từ các quốc gia châu Á.

Theo thống kê của Rosselkhoznadzor, năm 2025, Nga nhập khẩu tổng cộng khoảng 1,4 triệu tấn chuối, chủ yếu từ Ecuador, Trung Quốc, Costa Rica, Colombia và Philippines. Ông Dmitry Leonov, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và cung ứng thực phẩm Nga (Rusprodsoyuz), cho biết thị trường đang từng bước đa dạng hóa các kênh nhập khẩu sau quá trình tái định hướng logistics trong giai đoạn 2025-2026.

Bên cạnh nguồn hàng nhập khẩu, Nga cũng bắt đầu thúc đẩy sản xuất chuối trong nước. Từ tháng 7/2025, Chính phủ nước này đưa chuối vào danh mục nông sản nội địa để các doanh nghiệp trồng trọt có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Dù vậy, các dự án trồng chuối trong nhà kính và ứng dụng thủy canh tại miền Nam nước Nga được dự báo chủ yếu phục vụ phân khúc cao cấp, với sản lượng còn hạn chế và chưa đủ khả năng thay thế nguồn cung nhập khẩu.

Với Việt Nam, mức tăng trưởng 6,7 lần cho thấy dư địa mở rộng xuất khẩu tại thị trường Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh Ecuador vẫn nắm giữ phần lớn thị phần, việc gia tăng sản lượng xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, chất lượng hàng hóa và năng lực cạnh tranh về giá, logistics.