Từ ngày 17/11 đến hết 31/12/2026, Be áp dụng chương trình giảm giá đến 25% đối với các dịch vụ di chuyển và giao vận theo thể lệ. Một số chuyến đi quãng ngắn được áp dụng mức đồng giá 10.000 đồng.

Theo Be, nhu cầu di chuyển bằng xe công nghệ tại các đô thị dịp cuối năm có thể tăng đến 40% so với những tháng thấp điểm trong năm, do hoạt động đi lại, mua sắm và gặp gỡ gia tăng.

Song song với ưu đãi cho khách hàng, Be triển khai chương trình hỗ trợ đối tác tài xế đến ngày 28/2/2027. Đáng chú ý, nền tảng cam kết giữ nguyên mức chiết khấu đã công bố từ tháng 9/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Be chia sẻ về mức chiết khấu hiện tại của nền tảng. Ảnh: be group

Be cho biết không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt theo từng chuyến, khung giờ hoặc thời điểm trong ngày. Khi khách hàng sử dụng mã giảm giá, tài xế hai bánh và bốn bánh vẫn được tính doanh thu theo tỷ lệ chia sẻ trên giá trị chuyến đi trước khuyến mại.

Đại diện Be Group cho biết doanh nghiệp thực hiện ba nguyên tắc trong chính sách chiết khấu, gồm công khai cấu trúc phân chia khoản tiền khách hàng thanh toán giữa tài xế, nền tảng và nghĩa vụ nộp Nhà nước; cố định tỷ lệ chia sẻ để tài xế chủ động tính toán thu nhập; không sử dụng phạt tiền làm công cụ điều hành chính, các biện pháp kỷ luật nếu có cần gắn với an toàn và ứng xử trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Ngoài cam kết về chiết khấu, Be tăng các chương trình thưởng dành cho tài xế đến hết tháng 2/2027. Với tài xế hai bánh, mức thưởng tuần đầu tối đa 3,05 triệu đồng; từ tháng thứ hai, khoản thưởng và hoàn tiền tối đa 13,5 triệu đồng mỗi tháng. Đối với tài xế bốn bánh, mức thưởng tháng đầu tối đa 15,9 triệu đồng, từ tháng thứ hai trở đi tối đa 21 triệu đồng mỗi tháng. Các mức thưởng phụ thuộc vào đối tượng và điều kiện từng chương trình, chưa bao gồm thu nhập từ chuyến xe.

Be cũng triển khai gói hỗ trợ tổng giá trị đến 2,5 tỷ đồng, gồm voucher giảm giá xăng, cước di động và dữ liệu 5G, hỗ trợ mua điện thoại thông minh, thuê xe điện và giảm chi phí ăn uống đến 30% tại một số chuỗi nhà hàng.

Trước đó, ngày 7/11, Green SM công bố chương trình giảm 25% giá cước cho khách hàng, áp dụng từ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Hãng đồng thời miễn phí nền tảng và hỗ trợ chi phí sạc điện cho một số nhóm tài xế đối tác.