Ngày 17/11, Xiaomi chính thức giới thiệu loạt thiết bị gia dụng và AIoT mới tại Việt Nam. Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là bộ đôi Mijia Pro Series gồm máy giặt sấy ba lồng có khối lượng giặt 14,5 kg và tủ lạnh đa cửa dung tích 560 lít.

Đáng chú ý, cả hai sản phẩm đều có giá bán chính thức 44,99 triệu đồng. Trong chương trình ưu đãi mở bán, Xiaomi giảm trực tiếp 5 triệu đồng, đưa giá mỗi sản phẩm xuống còn 39,99 triệu đồng.

Máy giặt ba lồng, giặt riêng nhiều nhóm quần áo cùng lúc

Trong bộ đôi mới, Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg gây chú ý với thiết kế ba lồng giặt độc lập. Đây là cách tiếp cận khác so với những mẫu máy giặt cửa trước thông thường, hướng đến nhu cầu phân loại quần áo ngay trong quá trình giặt.

Máy có tổng khối lượng giặt 14,5 kg và sấy 9 kg. Trong đó, lồng chính đảm nhiệm khối lượng giặt 12,5 kg, sấy 8 kg; hai lồng phụ có khả năng giặt 1 kg và sấy 0,5 kg mỗi lồng.

Thiết kế này cho phép người dùng vận hành các lồng giặt riêng biệt, chẳng hạn phân loại quần áo người lớn, quần áo trẻ nhỏ hoặc những loại trang phục cần chế độ chăm sóc khác nhau. Hệ thống ba đường nước riêng biệt giúp tách biệt quá trình giặt giữa các lồng.

Về công nghệ, sản phẩm được tích hợp Oxygen Care, hỗ trợ xử lý các vết bẩn cứng đầu và bảo vệ màu sắc sợi vải. Máy cũng có khả năng tự động định lượng nước giặt và nước xả riêng cho từng lồng, qua đó điều chỉnh lượng dung dịch sử dụng theo nhu cầu.

Một điểm đáng chú ý khác là hiệu quả tiết kiệm năng lượng được Xiaomi công bố cao hơn 40% so với ngưỡng 5 sao theo tiêu chuẩn nhãn năng lượng của Bộ Công Thương. Người dùng có thể điều khiển và quản lý thiết bị thông qua ứng dụng Xiaomi Home.

Xiaomi cũng đưa ra chính sách bảo hành chính hãng 3 năm, bảo hành động cơ 12 năm, đổi mới trong vòng 90 ngày và hỗ trợ dịch vụ nhanh trong 24 giờ.

Tủ lạnh 560 lít, làm lạnh độc lập và lọc không khí ở cả hai ngăn

Sản phẩm thứ hai thuộc Mijia Pro Series là tủ lạnh Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L, có dung tích 560 lít và thiết kế bốn cửa. Với dung tích này, sản phẩm hướng đến các gia đình có nhu cầu lưu trữ thực phẩm tương đối lớn.

Điểm nhấn của mẫu tủ lạnh nằm ở hệ thống làm lạnh độc lập với hai hệ thống riêng biệt, giúp kiểm soát nhiệt độ ở từng khu vực và hạn chế tình trạng lẫn mùi giữa ngăn mát với ngăn đông.

Xiaomi cũng trang bị công nghệ lọc không khí Ion Hygiene+ ở cả hai ngăn, kết hợp hệ thống làm đá thông minh sử dụng vật liệu kháng khuẩn. Bên trong tủ có hai ngăn kiểm soát độ ẩm, hướng đến việc duy trì điều kiện bảo quản phù hợp cho rau củ và trái cây. Hệ thống chiếu sáng toàn cảnh giúp người dùng quan sát thực phẩm thuận tiện hơn.

Tương tự máy giặt, tủ lạnh có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Home để người dùng quản lý và điều chỉnh các thiết lập từ xa.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L có giá bán chính thức 44,99 triệu đồng. Trong chương trình mở bán, sản phẩm được giảm 5 triệu đồng, còn 39,99 triệu đồng. Chính sách bảo hành gồm 2 năm cho sản phẩm và 10 năm cho máy nén. Người mua cũng được hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%.

Mở rộng hệ sinh thái thiết bị gia đình thông minh

Bên cạnh hai sản phẩm gia dụng chủ lực, Xiaomi đồng thời giới thiệu nhiều thiết bị AIoT mới tại Việt Nam.

Ở nhóm thiết bị làm sạch, hãng đưa về bộ đôi robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum S60 Series với lực hút tối đa 28.000Pa, công nghệ lau rung và hệ thống điều hướng LDS LiDAR. Trong đó, phiên bản S60+ có trạm tự động thu gom bụi, cho phép sử dụng đến 120 ngày mà không cần đổ bụi thủ công theo công bố của hãng.

Dòng máy hút bụi cầm tay không dây Mijia Vacuum Cleaner 4 Series cũng được bổ sung ba phiên bản 4 Pro, 4 và 4 C, với lực hút lần lượt 260AW, 230AW và 170AW.

Ở nhóm thiết bị cá nhân, Xiaomi giới thiệu tai nghe dạng kẹp tai Xiaomi Clip, đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S5 41mm và bổ sung các phiên bản mới cho vòng đeo tay Xiaomi Smart Band 11. Trong lĩnh vực giải trí, hãng ra mắt dòng TV Xiaomi TV A/A Pro e Series và loa Xiaomi Sound INF công suất 150W.

Các sản phẩm mới được phân phối thông qua Xiaomi Store, website Mi.com, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Việc đưa bộ đôi máy giặt và tủ lạnh có giá gần 45 triệu đồng vào thị trường cho thấy Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm sang nhóm thiết bị gia dụng cao cấp, bên cạnh những ngành hàng vốn quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như smartphone, thiết bị đeo và đồ điện tử gia đình.