Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau xà lách là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Xếp hạng thứ bảy trong danh sách, xà lách được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ là loại rau ăn sống phổ biến, xà lách còn có thể chế biến thành món luộc, xào hoặc làm nước ép. Loại rau này có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của người Việt với giá thành bình dân.

Sự đa dạng trong cách dùng kết hợp với giá trị dinh dưỡng cao khiến xà lách trở thành một lựa chọn lý tưởng trong khẩu phần ăn lành mạnh.

Với giá trị dinh dưỡng phong phú, xà lách có nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể

Xà lách là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt là folate và vitamin A.

Folate rất quan trọng cho quá trình sản sinh hồng cầu và phân chia tế bào. Phụ nữ mang thai cần nhiều folate hơn để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và thị lực. Trong 47 gram xà lách cung cấp 23% giá trị dinh dưỡng khuyến nghị hằng ngày vitamin A cho cơ thể.

Ngoài ra, xà lách còn chứa vitamin K giúp tăng cường sức khỏe xương và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Freepik

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Xà lách là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa như axit caffeic, vitamin C và flavonols có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương.

Không chỉ vậy, các chất chống oxy hóa này còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Xà lách chứa nhiều vitamin C, một loại vitamin giữ vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, ăn xà lách có thể ngăn ngừa các bệnh cảm lạnh và cúm.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ vitamin C còn giúp giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian của cảm lạnh thông thường, cải thiện tình trạng sốt rét và viêm phổi. Ngoài ra, trong xà lách còn chứa nhiều vitamin A, giúp giảm viêm và điều chỉnh chức năng miễn dịch.

Món súp xà lách. Ảnh: veggiedesserts

Thúc đẩy giảm cân

Xà lách ít calo nhưng giàu chất xơ, rất tốt cho quá trình giảm cân. Điều này là do chất xơ di chuyển qua đường tiêu hóa một cách chậm chạp, làm cơ thể có cảm giác no lâu hơn, giảm được tình trạng ăn vặt. Có thể bổ sung xà lách vào chế độ ăn kiêng hằng ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Tăng hàm lượng chất xơ cho cơ thể là cách hữu hiệu để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong xà lách làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về tiêu hóa như táo bón, trĩ, bệnh trào ngược dạ dày. Ngoài ra, chất xơ còn có thể hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, chức năng miễn dịch và viêm.

Tăng cường sức khỏe thị lực

Vitamin A có trong xà lách rất tốt đối với sức khỏe của mắt. Vitamin A có thể cải thiện tình trạng khô mắt và quáng gà. Đồng thời, bổ sung xà lách vào bữa ăn cũng góp phần cung cấp vitamin A và vitamin C cho cơ thể, làm giảm 25% nguy cơ bệnh thoái hóa điểm vàng gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi.



