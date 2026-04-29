SACOMBANK công bố kết quả kinh doanh Quý I/2026: Duy trì định hướng thận trọng, thực chất, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động

Tính đến cuối Quý I/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt gần 860.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 776.335 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nền tảng vốn ổn định. Dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức hợp lý, bám sát định hướng kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng tài sản trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, áp lực lãi suất đã để lại dấu ấn trên báo cáo tài chính khi thu nhập thuần từ lãi trong kỳ đạt 6.042 tỷ đồng. So với con số 6.863 tỷ đồng trong Quý 1/2025, mức thu nhập này đã giảm đến 821 tỷ đồng.

Bù đắp phần nào cho sự sụt giảm này là đà tăng từ các mảng phi tín dụng. Cụ thể, thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 21,8 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động khác tăng 427,1 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 31,7 tỷ đồng; thu thuần từ đầu tư chứng khoán tăng 73,9 tỷ đồng; thu từ góp vốn mua cổ phần tăng 8,3 tỷ đồng. Tổng thu nhập từ các hoạt động này tăng 562,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Song song đó, chi phí hoạt động trong kỳ được siết chặt, còn 3.408 tỷ đồng, giảm 519 tỷ so với 3.927 tỷ đồng của Quý 1/2025. Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong công tác quản trị chi phí, tối ưu vận hành và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn, đưa CIR về đúng mục tiêu đã đề ra.

Con số gây chú ý nhất là phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 2.024 tỷ đồng, tăng đột biến so với số con 195 tỷ đồng của Quý 1/2025, đây được xem là động thái cho thấy SACOMBANK tiếp tục ưu tiên chiến lược tăng trưởng an toàn, tập trung củng cố nền tảng nội tại thay vì chạy theo mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Ngân hàng đồng thời đẩy mạnh kiểm soát và xử lý các tồn đọng về chất lượng tài sản, chủ động trích lập dự phòng nhằm tăng cường "bộ đệm" tài chính, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Về triển vọng, SACOMBANK đang từng bước ghi nhận những chuyển biến trong công tác tái cấu trúc và vận hành bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi, Ngân hàng kỳ vọng hiệu quả hoạt động sẽ được cải thiện dần trong các quý tiếp theo, đặc biệt khi các yếu tố chi phí vốn ổn định hơn. Những chuyển động này được xem là cơ sở để SACOMBANK củng cố nền tảng tài chính và hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.