SACOMBANK dành hơn 4,3 tỷ đồng tiếp tục trao học bổng “ươm mầm cho những ước mơ”

05-01-2026 - 11:18 AM | Tài chính - ngân hàng

SACOMBANK chính thức khởi động việc xét nhận học bổng dành cho sinh viên thuộc chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2025. Hoạt động này nằm trong chuỗi các dự án cộng đồng mà ngân hàng dành riêng cho thế hệ sinh viên: những tâm hồn trẻ, có ý chí cầu tiến, với khát vọng chinh phục và xây dựng tương lai bền vững.

Học bổng năm nay sẽ trao tổng cộng 45 suất, trong đó gồm 44 suất toàn phần, trị giá 75 triệu đồng cho ba năm học liên tiếp; và một suất học bổng Vàng trị giá 100 triệu đồng. Đối tượng xét chọn là sinh viên khối ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước. Phương thức xét duyệt vẫn duy trì minh bạch và chuyên nghiệp qua hai vòng.

Với vòng “Xét duyệt”, sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website sacombankcareer.com, gồm phiếu đăng ký, bài viết chủ đề “Ước mơ và hành trình chinh phục của bạn”, video giới thiệu bản thân. Những ứng cử viên có hồ sơ được lựa chọn sẽ bước vào vòng “Chinh phục”, nơi sinh viên thuyết trình về bản thân trước Hội đồng xét duyệt tại các văn phòng khu vực trên toàn quốc bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ. Hội đồng sẽ lựa chọn những ứng viên nổi bật về phẩm chất, năng lực học tập, kỹ năng mềm và định hướng phát triển để trao học bổng toàn phần. Đặc biệt, một ứng viên xuất sắc nhất sẽ được trao học bổng Vàng.

Sinh viên trúng tuyển sẽ tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng, trải nghiệm thực tế tại ngân hàng, chương trình cộng đồng và có cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp tại SACOMBANK. Lễ trao học bổng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trở thành một trong những hoạt động vì cộng đồng thường niên, được SACOMBANK tổ chức từ năm 2004 vào dịp khai giảng năm học mới. Chương trình diễn ra theo hai phần gồm học bổng cho học sinh đã trao từ tháng 9 và học bổng dành cho sinh viên đang được triển khai. Với tâm huyết nuôi dưỡng tài năng trẻ, năm nay SACOMBANK dành hơn 4,3 tỷ đồng cho quỹ học bổng sinh viên, thể hiện cam kết đầu tư cho giáo dục và tương lai.

Với triết lý phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, SACOMBANK không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn tiên phong trong các hoạt động gắn kết cộng đồng, đặc biệt chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực trẻ thông qua chuỗi chương trình thực tập, tuyển dụng và học bổng toàn diện trên khắp cả nước. SACOMBANK tin rằng, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai bền vững của xã hội.

Ánh Dương

Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ

