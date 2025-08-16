Sacombank khẳng định vị thế nguồn nhân lực dẫn đầu khu vực

Bên cạnh đó, Sacombank cũng vinh dự nằm trong TOP 20 doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng “Tech Empowerment Awards” – ghi nhận những thành tựu vượt bậc trong ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự và cải thiện trải nghiệm làm việc của cán bộ nhân viên.

Đại diện Sacombank nhận giải thưởng

Đa thế hệ – Đa giá trị: Nguồn sức mạnh bền vững

Với chủ đề năm 2025 là “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, HR Asia đánh giá cao mô hình quản trị nhân sự đa thế hệ của Sacombank, nơi tập hợp hơn 16.000 cán bộ nhân viên thuộc nhiều độ tuổi, với nền tảng kinh nghiệm và tư duy đa dạng – từ đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu đến những bạn trẻ Gen Z năng động, sáng tạo. Yếu tố này đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc phong phú, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững.

Nhận thức rõ sự thay đổi về cơ cấu và nhu cầu nhân lực tương lai, Sacombank chú trọng thu hút và phát triển thế hệ nhân sự trẻ – nhân tố then chốt cho sự phát triển dài hạn. Trong năm 2025, Ngân hàng đã tiếp cận hơn 5.000 sinh viên tham gia các chuỗi workshop hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp, thực tập trải nghiệm môi trường làm việc thực tế cùng chương trình học bổng nhằm động viên, tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường học tập, theo đuổi ước mơ. Từ năm 2004 đến nay, Ngân hàng đã trao tặng hơn 46.300 suất học bổng với tổng kinh phí gần 72 tỷ đồng.

Song song với việc phát triển nhân sự trẻ, Sacombank còn đầu tư bài bản cho lực lượng nhân sự nòng cốt với hàng loạt chương trình chất lượng để xây dựng đội ngũ có thái độ tận tâm, tác phong chỉn chu, thao tác chuyên nghiệp, tri thức đổi mới và tư duy sáng tạo. Từ đó làm tiền đề cho các chương trình quy hoạch phát triển nguồn cán bộ quản lý kế thừa của Ngân hàng.

Về chính sách nhân sự tổng thể, Sacombank luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Qua các năm, Ngân hàng không ngừng gia tăng chế độ thu nhập tạo động lực và gắn kết đội ngũ. Năm 2024, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng 10,3% so với năm trước. Song hành cùng chính sách lương thưởng cạnh tranh là các chế độ phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, gói khám sức khỏe định kỳ và các chính sách chăm sóc người thân nhân viên thông qua quà tặng và ưu đãi sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Chuyển đổi số quản trị nguồn nhân lực – Động lực tăng trưởng bền vững

Giải thưởng “Tech Empowerment Awards” là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chuyển đổi số toàn diện trong quản trị nhân sự tại Sacombank. Ngân hàng không chỉ ứng dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ vận hành mà còn coi đây là nền tảng chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả.

Thông qua hợp tác chiến lược với Microsoft Việt Nam và nhiều đối tác công nghệ hàng đầu, Sacombank đã nâng cao năng lực quản lý, tối ưu khai thác dữ liệu nhân sự, triển khai đào tạo kỹ năng số cho cán bộ nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp AI-driven banking và công cụ tự động hóa quy trình (RPA).

Nhờ đó, năng suất làm việc được cải thiện rõ rệt, giảm thiểu các tác vụ thủ công và áp lực công việc. Đồng thời, hệ thống học tập nội bộ cũng được phát triển thành nền tảng mở, giúp nhân viên thuận tiện tiếp cận các chương trình đào tạo mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với đa dạng thế hệ và đặc thù công việc.

Đại diện Sacombank nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi thành viên Sacombank chính là đại sứ thương hiệu. Việc liên tục 5 năm được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” chính là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sựđồng hành và cam kết gắn bó sâu sắc của đội ngũ nhân sự với chiến lược phát triển bền vững của tổ chức. Đây cũng là nguồn động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc tiên tiến, nhân văn và bền vững, đáp ứng kỳ vọng của các thế hệ nhân sự Sacombank”.

Giải thưởng “Best Companies to Work for in Asia” do Tạp chí HR Asia tổ chức với quy trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm khảo sát ẩn danh nhân viên theo mô hình T.E.A.M (Tư duy – Cảm xúc – Hành động – Động lực) chiếm 70% và phỏng vấn lãnh đạo cùng đánh giá độc lập của hội đồng chuyên gia quốc tế chiếm 30%.

Việc Sacombank đồng thời nhận giải thưởng chính và giải thưởng công nghệ đặc biệt khẳng định nỗ lực toàn diện trong chiến lược phát triển con người – không chỉ ở chính sách mà còn ở tầm nhìn và chiến lược dài hạn.