Sacombank thu giữ loạt tài sản bảo đảm của một công ty bất động sản

Tài sản bảo đảm gồm 507 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại KDC – DV Giang Điền.

Ngày 25/5/2026, Sacombank đã có quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Cổ phần đầu tư LDG.

Tài sản bảo đảm gồm 507 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại KDC – DV Giang Điền (Khu A) tại Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp. Thời hạn sử dụng BĐS đến hết 1/12/2066.

Thời gian thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm từ ngày 5/6/2026 đến 25/6/2026.

Là một doanh nghiệp bất động sản ôm quỹ đất khá lớn nhưng lượng tiền mặt của LDG gần như cạn kiệt. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 cho thấy đầu năm doanh nghiệp còn nắm hơn 1.612 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, nhưng đến cuối tháng 3/2026 chỉ còn vỏn vẹn 4,9 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của LDG gần như “đóng băng”. Doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu bán hàng mới, đồng thời phải hạch toán khoản hàng bán bị trả lại hơn 9,8 tỷ đồng, kéo doanh thu thuần xuống mức âm hơn 9,8 tỷ đồng. Tính từ quý 3/2023 đến nay, doanh nghiệp đã có tới 6 quý ghi nhận doanh thu thuần dưới 0.

Trong khi đó, 2 lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LDG đều bất thành do không đạt tỷ lệ tham dự. Một thành viên HĐQT của LDG là ông Nguyễn Văn Minh mới đây cũng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do cá nhân.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

