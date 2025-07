Sacombank tối ưu thanh toán quốc tế trực tuyến: Nhanh chóng - Minh bạch - Chính xác

Đi cùng cơ hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) phải đối mặt không ít thách thức trong giao dịch quốc tế về thuế quan, thời gian chuyển tiền ra nước ngoài, biến động tỷ giá, theo dõi và tra soát giao dịch... Chính vì vậy, một nền tảng thanh toán quốc tế ứng dụng công nghệ tiên tiến với thời gian xử lý nhanh, độ chính xác cao và khả năng kiểm soát giao dịch chặt chẽ là điều doanh nghiệp cần để tự tin vươn ra thị trường toàn cầu.

Dễ dàng theo dõi và xác thực giao dịch với SWIFT GPI và SWIFT Pre-validation

Nắm bắt xu thế toàn cầu hóa tài chính, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai đồng thời hai giải pháp công nghệ trong hoạt động thanh toán quốc tế là SWIFT GPI (Global Payments Innovation) và SWIFT Pre-validation. SWIFT GPI hiện là tiêu chuẩn phổ biến toàn cầu với hơn 1.200 tuyến kết nối và hơn 300 tỷ USD giao dịch mỗi ngày. Ưu điểm nổi bật là khả năng theo dõi hành trình thanh toán "tận nơi" và tốc độ xử lý nhanh với gần 100% giao dịch hoàn tất trong vòng 24 giờ. Cùng với đó, SWIFT Pre-validation cho phép xác thực thông tin người nhận trước khi giao dịch, giảm sai sót và rủi ro tra soát, đặc biệt hữu ích khi doanh nghiệp mở rộng giao thương sang các thị trường mới.

Tối ưu hóa trải nghiệm cho doanh nghiệp

Việc triển khai đồng bộ các chuẩn SWIFT mới nhất giúp Sacombank mang lại trải nghiệm thanh toán quốc tế toàn diện và hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SMEs – lực lượng đang đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế.

Trên nền tảng công nghệ số, Sacombank cung cấp hệ sinh thái đa kênh: từ giao dịch tại quầy, qua ngân hàng điện tử, tích hợp API đến kết nối với hệ thống quản trị nội bộ (ERP) của doanh nghiệp. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái giao dịch, biết chính xác thời điểm tiền đến, mức phí và các ngân hàng trung gian liên quan – điều mà trước đây thường chỉ có ở các định chế tài chính toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở tốc độ và minh bạch, Sacombank còn nâng cao năng lực xử lý tự động của hệ thống. Tỷ lệ điện chuẩn (STP - Straight Through Processing) của ngân hàng hiện đạt mức trên 98%, vượt xa mặt bằng chung của khu vực và liên tục được các tổ chức quốc tế như Wells Fargo, J.P.Morgan, Citibank, Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon… ghi nhận về năng lực và chất lượng xử lý thanh toán quốc tế.

Cam kết đồng hành phát triển bền vững cùng doanh nghiệp

Sacombank hiện cung cấp trọn bộ dịch vụ từ mở tài khoản, chuyển tiền, phát hành L/C, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, đến các giải pháp tài trợ thương mại, ngoại hối – phái sinh. Đặc biệt, Sacombank liên tục nâng cấp kênh số với giải ngân trực tuyến, mở tài khoản trực tuyến, tích hợp eKYC, xác thực đa lớp cùng nhiều phương thức thanh toán mới như Tap to Phone, Sacombank QR Pay… hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch an toàn và rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu nguồn lực.

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tăng tốc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa sâu hơn vào mọi quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, Ngân hàng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các sản phẩm tài chính xanh, gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, từ đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác tài chính toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.