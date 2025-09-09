SAGS ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với Sun PhuQuoc Airways

Ngày 8/9/2025, Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways trong khuôn khổ hợp tác giữa các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tập đoàn Sun Group.

Theo thỏa thuận, các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái cung cấp dịch vụ mặt đất của ACV gồm Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS), Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Hàng không Việt Nam (ACSV) sẽ cung cấp dịch vụ mặt đất cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways trên tiêu chí thiết lập chuẩn mực dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Đây là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện đã được ký giữa ACV và Tập đoàn Sun Group vào tháng 6/2025, hướng đến phát triển một chuỗi giá trị hàng không - du lịch đẳng cấp tại Việt Nam.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, ngành hàng không đang trên đà tăng trưởng. 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng hành khách đạt 41,3 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng gần 15%, đạt gần 695,7 nghìn tấn.

Sự tăng trưởng này, cùng với việc sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác năm 2026, đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho toàn ngành. Nắm bắt cơ hội, Tập đoàn Sun Group đã thành lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways trong năm 2025, với định hướng chính là kết nối trực tiếp du khách đến các điểm đến do Sun Group đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn khách ổn định và tạo ra chuỗi trải nghiệm dịch vụ trọn gói "bay nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways mong muốn hãng bay sẽ đem đến một lựa chọn mới cho hàng không Việt Nam, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó nâng cao trải nghiệm chung của hành khách.

"Chúng tôi cam kết mang đến một hành trình trọn vẹn, một trải nghiệm xuyên suốt từ trước, trong, cho đến sau chuyến bay. Tất cả những điểm chạm này đều ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của hành khách. Trách nhiệm này không chỉ đặt lên vai đội ngũ của Sun PhuQuoc Airways mà còn là của các đối tác, những người trực tiếp cung cấp dịch vụ và tiếp xúc với khách hàng" – Ông Quân nhấn mạnh.

Theo ông Quân, đối với một hãng bay, để phát triển bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, việc quản trị chi phí một cách hợp lý là yếu tố sống còn. Mục tiêu này phụ thuộc vào việc lựa chọn một đối tác dịch vụ mặt đất có năng lực và tầm nhìn tương xứng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, SAGS hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 60 hãng hàng không trong và ngoài nước tại các cảng hàng không Đà Nẵng và Cam Ranh. Năm 2024, SAGS đã liên doanh cùng HGS để mở rộng hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành – một trong những trung tâm hàng không lớn trong khu vực.

Uy tín của SAGS được xây dựng trên nền tảng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, và cam kết tuân thủ tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và các yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.

Ông Bùi Tuấn Anh, Tổng Giám đốc SAGS nhấn mạnh: "Sự kiện này mở ra cơ hội để chúng tôi tạo ra giá trị dịch vụ cộng hưởng tốt nhất cho Sun PhuQuoc Airways, qua đó đồng bộ và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng".

Ông Bùi Tuấn Anh, Tổng Giám đốc SAGS phát biểu tại sự kiện

Theo đánh giá, sự hợp tác này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai phía.

Đối với Sun PhuQuoc Airways, việc hợp tác với một hệ thống dày dặn kinh nghiệm như SAGS và các đơn vị của ACV giúp hãng giải quyết được bài toán dịch vụ mặt đất một cách nhanh chóng và hiệu quả thay vì phải tự đầu tư tốn kém và mất nhiều thời gian.

Ngược lại, đối với SAGS và hệ sinh thái ACV, việc có được một khách hàng chiến lược như Sun PhuQuoc Airways ngay từ khi hãng chưa cất cánh là một thành công lớn. Điều này không chỉ đem đến nguồn doanh thu mới mà còn khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ nội địa.