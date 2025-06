Sakura Schools – 14 năm tiên phong kiến tạo giáo dục trải nghiệm tại Việt Nam

Năm 2011, Sakura Montessori khởi đầu hành trình của mình với niềm tin "Những em bé hạnh phúc được khơi gợi tiềm năng sẵn có của mình sẽ trở thành những con người thành công trong tương lai".

Từ ngôi trường đầu tiên với gần 100 học sinh vào năm 2011, đến nay, 11 ngôi trường mang biểu tượng hoa anh đào đã lần lượt có mặt tại 5 tỉnh, thành: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh - với tất cả tâm huyết của đội ngũ và sự đồng hành, tin tưởng từ hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước.

Kiến tạo hệ thống từ những giá trị bền vững

14 năm trước, ngôi trường Sakura Montessori đầu tiên được thành lập tại Hà Nội, hành trình đặt nền móng cho giáo dục Montessori chuẩn quốc tế tại Việt Nam chính thức bắt đầu. Theo chia sẻ của đội ngũ sáng lập, ở thời điểm đó, quyết định đưa Montessori - phương pháp giáo dục trẻ của tiến sĩ, chuyên gia giáo dục người Ý Maria Montessori vào Việt Nam là một sự mạo hiểm. Bởi đây là phương pháp giáo dục còn khá mới mẻ ở nước ta với khối lượng kiến thức rất lớn, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thực sự am tường để ứng dụng hiệu quả nhất trong giáo dục trẻ.

Nhưng nhận thấy những giá trị phương pháp Montessori mang tới cho hàng triệu trẻ em trên thế giới, Sakura Montessori vẫn quyết tâm ứng dụng phương pháp và chương trình Montessori chuẩn quốc tế trong giáo dục trẻ Mầm non. Đội ngũ sáng lập đã không ngừng học hỏi thông qua sách, các tài liệu liên quan, tham gia vào quá trình thiết kế lớp học, lựa chọn giáo cụ, mời chuyên gia Montessori từ Mỹ đến Việt Nam đào tạo cho giáo viên - không chỉ giáo viên của Sakura mà cả giáo viên đến từ các trường mầm non khác.

Đây cũng là hệ thống trường mầm non Montessori chuẩn quốc tế tiên phong của thành phố Hà Nội được Sở GD&ĐT phê duyệt liên kết giáo dục với Trường Mầm non Headland Montessori Úc và là thành viên của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS).

Hành trình tiếp nối: Từ Sakura Montessori đến Sakura Schools

Năm 2025, Sakura Schools tự hào viết tiếp hành trình ấy bằng một dấu mốc mới: Ra mắt cơ sở trường Sakura Schools Lê Văn Lương (Hà Nội) và chương trình học tiên phong ứng dụng phương pháp giáo dục HighScope, trở thành hệ thống giáo dục mầm non tiên phong tại Việt Nam triển khai hai phương pháp giáo dục trải nghiệm hàng đầu thế giới – Montessori và HighScope.

Cũng trong dấu mốc đặc biệt này, Sakura chính thức khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu Sakura Schools , được thiết kế đồng bộ với hệ thống trường liên cấp The Dewey Schools, thể hiện lộ trình giáo dục xuyên suốt và toàn diện từ Mầm non đến hết Trung học phổ thông. Thiết kế nhận diện lấy sắc hồng làm chủ đạo, với chữ "K" cách điệu từ cánh hoa anh đào, kế thừa nhận diện quen thuộc của thương hiệu Sakura Montessori, tượng trưng cho sự tiếp nối và gìn giữ những giá trị nền tảng. Biểu tượng "bộ não" - phát triển từ logo của The Dewey Schools - hệ thống trường liên cấp cùng tập đoàn, tạo nên ấn tượng về một hệ sinh thái giáo dục xuyên suốt, trọn vẹn từ Mầm non cho tới Trung học phổ thông.

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong hơn một thập kỷ qua, Sakura Schools tiếp tục theo đuổi sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục bền vững, truyền cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời – nơi mỗi đứa trẻ đều được tôn trọng, được lắng nghe và được là chính mình.