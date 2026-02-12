Samsung đang làm một điều khiến người tiêu dùng than trời, ép Xiaomi, Dell, HP vào thế chân tường

Hãng tin Reuters cho hay trong một động thái đầy tính toán nhằm tối ưu hóa lợi nhuận sau giai đoạn khủng hoảng, "gã khổng lồ" Samsung Electronics đã âm thầm kích hoạt làn sóng tăng giá chip nhớ với biên độ lên tới 60%.

Cú sốc này không chỉ khiến các ông lớn như Xiaomi hay HP phải "than trời", mà còn đang đẩy người dùng vào một thực tại tréo ngoe: Trả nhiều tiền hơn cho những thiết bị có cấu hình thấp hơn.

"Siêu chu kỳ" lợi nhuận

Theo báo cáo mới nhất từ Reuters và các nguồn tin trong ngành bán dẫn, Samsung đã điều chỉnh giá hợp đồng cho một số dòng chip nhớ DDR5 chủ lực tăng vọt so với thời điểm tháng 9/2025.

Cụ thể, mô-đun DDR5 32GB đã nhảy vọt từ mức 149 USD lên 239 USD chỉ trong vòng hai tháng, tương đương mức tăng 60%. Các dòng dung lượng khác như 16GB hay 128GB cũng ghi nhận mức tăng không dưới 50%.

Lý do đằng sau sự "tàn nhẫn" này không gì khác ngoài cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Khi các trung tâm dữ liệu khổng lồ của Nvidia, Google hay Microsoft ngốn hàng terabyte bộ nhớ băng thông cao, Samsung và các đối thủ như SK Hynix hay Micron đã ưu tiên dồn toàn lực sản xuất các dòng chip cao cấp như HBM3 và DDR5 mật độ cao.

Hệ quả tất yếu là nguồn cung cho phân khúc thiết bị tiêu dùng (smartphone, laptop) bị bóp nghẹt, tạo điều kiện cho một đợt "memoryflation" (lạm phát bộ nhớ) bùng nổ.

Đồng quan điểm, các chuyên gia từ TrendForce nhận định Samsung đang tận dụng vị thế thống trị để bù đắp cho những mảng kinh doanh khác đang gặp khó khăn. Với họ, đây là thời điểm 'vàng' để gặt hái lợi nhuận, nhưng với các hãng sản xuất thiết bị gốc (OEM), đây là một cơn ác mộng về chi phí.

Cái giá của sự tăng trưởng mà Samsung đang hưởng thụ chính là sự bế tắc của các đối tác hạ nguồn. Hãng Xiaomi vốn nổi tiếng với triết lý giá rẻ, cấu hình cao thì mới đây đã đưa ra dự báo chi phí sản xuất điện thoại của hãng sẽ tăng từ 10% đến 15% ngay trong quý IV/2025.

Để duy trì mức giá bán lẻ cạnh tranh trong bối cảnh thu nhập người dùng toàn cầu chưa phục hồi mạnh, các hãng công nghệ đang phải tính đến phương án "hạ cấp" cấu hình. Một chiếc smartphone tầm trung thay vì sở hữu 12GB hay 16GB RAM như kỳ vọng, rất có thể sẽ phải quay về mức 8GB hoặc thậm chí là 4GB đối với các dòng giá rẻ.

Tương tự, các ông lớn trong ngành PC như Dell, HP và HPE cũng đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Hiện tại, các nhà sản xuất máy chủ tại Mỹ đang phải chấp nhận trả mức giá chênh lệch (premium) cao hơn so với thông thường chỉ để có hàng giao ngay.

"Chúng tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc là tăng giá bán lẻ và đánh mất khách hàng, hoặc là cắt giảm linh kiện bên trong để giữ giá", một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng giấu tên chia sẻ trên TechRadar.

Người tiêu dùng trả giá

Nghịch lý lớn nhất hiện nay là trong khi người dùng phổ thông chưa thực sự cảm nhận được lợi ích sát sườn từ các mô hình AI phức tạp, họ lại đang phải gián tiếp chi trả cho cuộc đua xây dựng hạ tầng AI toàn cầu.

Số liệu từ Counterpoint Research chỉ ra rằng, chi phí linh kiện (BoM) của smartphone sẽ tăng thêm 8-15% trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc giá bán lẻ trung bình có thể tăng khoảng 6,9%.

Thực tế, Samsung không chỉ là người bán chip, họ còn là người bán điện thoại. Tuy nhiên, dường như mảng bán dẫn đang đóng vai trò "cứu cánh" cho lợi nhuận tập đoàn. Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Samsung cho thấy lợi nhuận hoạt động tăng vọt hơn 200%, đạt mốc kỷ lục 20 nghìn tỷ won (khoảng 13,8 tỷ USD).

Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy trong cuộc chiến công nghệ, kẻ nắm giữ "nguyên liệu thô" mới là kẻ nắm đằng chuôi.

Câu hỏi đặt ra cho các tín đồ công nghệ lúc này không còn là "Máy có mạnh không?" mà là "Chúng ta có sẵn lòng trả thêm tiền cho một cấu hình cũ kỹ để nuôi dưỡng tham vọng AI của các ông lớn hay không?".

*Nguồn: Reuters, Counterpoint Research, TechRadar