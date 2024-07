Samsung Galaxy Z Fold6, Z Flip6 chính thức ra mắt: mỏng-nhẹ-bền hơn, AI ngày càng hoàn thiện, giá từ 44 triệu đồng

Trong suốt khuôn khổ sự kiện, đại diện Samsung gần như không nhắc nhiều đến các thông số kỹ thuật mà tập trung vào các tính năng AI cũng như cách những chiếc smartphone gập của mình giúp ích cho người dùng ra sao. Với Z Fold6, điều người ta thấy rõ là chiếc smartphone này đã mỏng, nhẹ hơn nhiều so với trước. Cụ thể, độ mỏng của sản phẩm khi gập lại chỉ là 12 mm (so với 13,4 mm của thế hệ trước) - không hơn nhiều so với các smartphone dạng thanh hiện nay trong khi cân nặng cũng chỉ là 239 gram - chỉ hơn đúng 7 gram so với chiếc Galaxy S24 Ultra.