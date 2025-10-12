Samsung gây chấn động giới công nghệ: Mô hình AI chỉ 7 triệu tham số nhưng 'vượt mặt' cả những gã khổng lồ về AI

Hãng vừa công bố TRM (Tiny Recursive Model), một mô hình AI siêu nhỏ chỉ với 7 triệu tham số , nhưng lại đạt hiệu suất vượt trội hơn cả Gemini 2.5 Pro của Google và một số mô hình tiên tiến khác đến từ OpenAI.

Theo công bố trong bài nghiên cứu có tiêu đề “Less is More” , TRM được phát triển bởi nhà nghiên cứu Alexia Jolicoeur-Martineau của Samsung với mục tiêu chứng minh rằng "tư duy kiến trúc thông minh" có thể quan trọng hơn cả "quy mô khổng lồ". Mô hình này chỉ sử dụng 2 lớp và các vòng lặp đệ quy , mô phỏng cách con người suy nghĩ từng bước, từ đó tạo ra khả năng lập luận và phân tích logic đáng kinh ngạc.

Điều gây ấn tượng mạnh là dù được đào tạo trên chỉ khoảng 1.000 ví dụ , TRM vẫn đạt độ chính xác 45% trên bài kiểm tra ARC-AGI, một thước đo khó được giới nghiên cứu sử dụng để đánh giá khả năng suy luận trừu tượng của AI. Con số này cao hơn Gemini 2.5 Pro của Google (37%) , o3-mini-high của OpenAI (34,5%) , và vượt xa DeepSeek R1 (15,8%) .

Quan trọng hơn, Samsung cho biết TRM hoạt động hiệu quả hơn 10.000 lần so với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đang phổ biến hiện nay. Nghĩa là mô hình này không chỉ nhanh hơn mà còn tiết kiệm năng lượng và chi phí tính toán đáng kể, điều mà các công ty AI hiện đang rất quan tâm trong bối cảnh chi phí vận hành và phát triển AI ngày càng tăng cao.

Theo bài báo, triết lý "Less is More" của Samsung có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu AI, khi trọng tâm không còn là việc mở rộng quy mô hàng trăm tỷ tham số, mà là thiết kế các cấu trúc mô hình thông minh hơn, mô phỏng tư duy thực tế hơn .

Cách tiếp cận này hứa hẹn mang đến một tương lai nơi AI có thể hoạt động mạnh mẽ ngay cả trên các thiết bị nhỏ gọn như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh hay xe điện , thay vì phụ thuộc vào các siêu máy chủ tốn kém.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng TRM hiện vẫn chỉ được thiết kế cho các bài toán dạng câu đố và thử nghiệm suy luận trừu tượng , chưa thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính hay mô hình đa phương thức. Samsung khẳng định họ đang tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu này để tìm ra cách tích hợp kiến trúc "đệ quy siêu nhỏ" vào những hệ thống AI thực tiễn hơn.

Giới chuyên gia nhận định, nếu Samsung tiếp tục thành công với hướng đi này, đây có thể là bước ngoặt lớn nhất kể từ khi AI hiện đại được thương mại hóa , đồng thời đặt dấu chấm hỏi cho "cuộc đua khổng lồ hóa" mà nhiều công ty đang theo đuổi. Một mô hình nhỏ gọn, linh hoạt, tiêu tốn ít năng lượng nhưng lại thông minh hơn sẽ là giải pháp lý tưởng cho tương lai phát triển bền vững của ngành công nghệ.

Song song với nghiên cứu TRM, Samsung cũng đang mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Gần đây, tập đoàn Hàn Quốc này đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, đồng thời tích hợp sâu hơn các công nghệ học máy vào hệ sinh thái sản phẩm của mình.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực AI, Samsung còn liên tiếp tạo dấu ấn trong mảng phần cứng. Hãng vừa giới thiệu cảm biến camera ISOCELL HP5 200MP thế hệ mới, được dự đoán sẽ xuất hiện trên các smartphone sắp ra mắt của OPPO và Realme. Bên cạnh đó, dòng Galaxy M17 5G dự kiến ra mắt vào ngày 10/10/2025 tại Ấn Độ , tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng phân khúc tầm trung của hãng.

Dù TRM mới chỉ là một bước khởi đầu, nhưng ý tưởng về một mô hình "nhỏ mà có võ" đã chứng minh Samsung không đi theo lối mòn của ngành. Trong khi nhiều ông lớn vẫn đang chạy đua tăng quy mô mô hình lên hàng trăm tỷ tham số, Samsung lại chứng minh rằng đôi khi, trí tuệ thực sự không nằm ở kích thước, mà ở cách bạn suy nghĩ.