Samsung ra mắt Galaxy S25 FE tại Việt Nam, giá từ 16,7 triệu đồng

Samsung vừa ra mắt Galaxy S25 FE tại Việt Nam, đánh dấu sự bổ sung mới nhất cho dòng Galaxy S25 với định vị rõ ràng ở phân khúc cận cao cấp.

Vẫn mang DNA của loạt flagship, nhưng S25 FE được tinh chỉnh để cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ và mức giá. Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, tần số quét 120Hz cùng pin 4.900 mAh, đi kèm sạc nhanh 45W và khả năng kháng bụi nước IP68.

Điểm đáng chú ý là Galaxy AI thế hệ mới, vốn được giới thiệu trên Galaxy S25 và S25 Ultra, cũng xuất hiện trên phiên bản FE. Các tính năng như Gemini Live, Now Bar hay "Khoanh tròn để tìm kiếm" đều được giữ lại, cho thấy Samsung muốn biến AI thành tiêu chuẩn chung cho toàn bộ dải sản phẩm, thay vì chỉ giới hạn ở model cao cấp.

Hệ thống camera của Galaxy S25 FE gồm cảm biến chính 50MP, ống kính siêu rộng 12MP, tele 8MP và camera trước 12MP. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra nổi bật hơn với camera 200MP và khả năng zoom quang học mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, S25 FE vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh thường nhật nhờ AI xử lý nhiễu, Super HDR và nhiều công cụ chỉnh sửa trực tiếp trên máy.

So với S25 và S25+, phiên bản FE có thiết kế tương tự nhưng được điều chỉnh về phần cứng: vi xử lý Exynos 2400 thay vì Snapdragon 8 Elite như bản Ultra, RAM 8GB thay vì tối đa 16GB, cùng dung lượng bộ nhớ trong từ 128GB đến 512GB. Điểm bù lại là S25 FE được trang bị hệ thống tản nhiệt lớn hơn thế hệ trước, hỗ trợ đa nhiệm và chơi game ổn định.

Về giá bán, Galaxy S25 FE được niêm yết từ 16,69 triệu đồng cho bản 128GB, thấp hơn khá nhiều so với Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm gần 30 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Khoảng cách này cho thấy Samsung muốn tạo sự lựa chọn rộng hơn cho người dùng: Ultra dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm cấu hình và camera mạnh nhất, S25 và S25+ hướng tới trải nghiệm cân bằng, còn FE là phương án tối ưu cho những ai muốn thừa hưởng công nghệ của dòng S25 nhưng với chi phí hợp lý hơn.

Các phiên bản 256 GB và 512 GB có giá lần lượt 18,49 và 21,99 triệu đồng. Khách mua máy sẽ nhận ưu đãi 1,5-3 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 12/9 với bốn màu sắc gồm Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow, đi kèm chương trình ưu đãi đặt trước như e-voucher giảm giá và sáu tháng sử dụng Google AI Pro.

Với việc mang nhiều công nghệ chủ lực xuống phân khúc thấp hơn, Samsung tiếp tục mở rộng độ phủ của Galaxy S25, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh các hãng Trung Quốc đang đẩy mạnh smartphone AI giá dễ tiếp cận.



