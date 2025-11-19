Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay 5 sao Gia Bình sẽ ‘chia sẻ gánh nặng’ với sân bay Nội Bài

19-11-2025 - 16:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo đại biểu Quốc hội, sân bay Gia Bình không chỉ để vận chuyển hành khách mà còn tạo động lực phát triển vùng Thủ đô, đồng thời góp phần chia sẻ gánh nặng với sân bay Nội Bài hiện đang quá tải.

Bước đi chiến lược

Ngày 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình).

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan (Hà Nội), trong thời gian qua, lượng hành khách tại sân bay Nội Bài tăng nhanh và hiện nay đang khai thác vượt công suất. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, mở rộng nhưng gặp nhiều khó khăn, di dời số lượng lớn dân cư, chi phí giải phóng mặt bằng lớn, mất nhiều thời gian...

Sân bay Gia Bình góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô.

Do đó, đại biểu đoàn Hà Nội đánh giá, việc xây dựng sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược, có tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô, tạo cực tăng trưởng mới, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp logicstic…

Theo bà Lan, các khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội ... là một trong những trung tâm sản xuất mặt hàng điện tử lớn, dòng vốn FDI đầu tư vào đây cao, nếu có sân bay hiện đại, đặt đúng vị trí chiến lược cũng rất tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Lan cũng đề nghị quan tâm tính hiệu quả, làm thế nào khi triển khai bảo đảm khả thi hơn. Do vậy, cần quan tâm hơn vấn đề giải phóng mặt bằng khi có 7.100 hộ dân trong diện ảnh hưởng.

Cùng với yêu cầu có giải pháp giúp giải phóng mặt bằng nhanh, tránh ảnh hưởng tiến độ, bà Lan cũng lưu ý phương án đảm bảo sinh kế cho người dân khi thu hồi đất; vấn đề tác động môi trường như tiếng ồn, dòng chảy, hạ tầng thoát nước, đầu tư, xử lý chất thải...

Đề xuất cơ chế đặc thù trong giải phóng mặt bằng

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng) đánh giá, đây là một chủ trương rất lớn, dự án được xây dựng với quy mô tầm quốc tế, hy vọng sẽ nằm trong 10 sân bay hàng đầu thế giới, đạt chuẩn 5 sao.

Ủng hộ sự cần thiết của dự án, theo ông Hạ, sân bay này không chỉ để vận chuyển hành khách mà còn tạo động lực phát triển vùng Thủ đô , chia sẻ gánh nặng với sân bay Nội Bài hiện đang quá tải, phục vụ quốc phòng và an ninh.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng).

Cũng theo đại biểu Hạ, việc khuyến khích tư nhân đầu tư sân bay, mở ra một thị trường mới trong hàng không Việt Nam. Về chủ trương này, ông Hạ cho rằng, thời gian thực hiện dự án 25 năm là hơi dài, và đề nghị đầu tư dự án cần nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương hơn, tập trung hơn.

Đại biểu đoàn Đà Nẵng cũng thống nhất cần có những cơ chế đặc thù phục vụ dự án. "Người dân xứ Kinh Bắc, mỗi tấc đất, mỗi mái nhà, mỗi con người đều lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Văn hóa dân tộc có từ nghìn đời, hơn nghìn năm nay. Ý tôi muốn nói đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt, một xứ văn hóa, cái nôi của văn hóa Việt. Người dân sẵn sàng ủng hộ, sẵn sàng di dời ”, ông nói và cho rằng, rất cần thiết một cơ chế đặc thù cho việc xử lý đền bù và giải phóng mặt bằng cho dự án.

Cùng với đó, đại biểu cũng lưu ý chính sách chuyển đổi nghề cho người dân. Ông phân tích, người ta sống ở nông thôn, nhà hẹp nhưng còn có vườn để trồng rau, nuôi gà. Bây giờ theo quy định tái định cư, diện tích sống như đô thị mới, mỗi hộ 70, 80, hay 100 m2. Nhưng sinh kế của người dân kiểu nông thôn khác, nếu ở như thế này, thu nhập rất khó. Đặc biệt là những hộ dân nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế.

“Sau này vào đấy họ sống như thế nào? Họ không đủ điều kiện đi làm ăn. Cần chính sách hỗ trợ về vốn để họ sắp xếp lại sinh kế. Vấn đề an sinh xã hội là rất cần thiết...", ông Hạ cho hay.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

