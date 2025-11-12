Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn thi công “nước rút”, bắt đầu tuyển hàng chục ngàn lao động để “cất cánh” nửa đầu năm 2026

Đủ điều kiện khai thác thương mại cấp khu vực và quốc tế

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong suốt thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 29/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn đã triển khai thực hiện xong toàn bộ các nội dung bay kiểm tra hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay tại Cảng HKQT Long Thành.

Đây là hoạt động vừa mang ý nghĩa kỹ thuật vừa có giá trị pháp lý đặc biệt, quyết định đến nghiệm thu tổng thể công trình, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần phối hợp hiệu quả của ngành hàng không Việt Nam trong lộ trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Ảnh minh hoạ

Sau thời gian kiểm tra hiệu chuẩn, chuyên gia Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc - đối tác triển khai và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành đánh giá cao môi trường hợp tác quốc tế, quy trình bài bản, tinh thần cầu thị và trình độ kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia Việt Nam. Các tiêu chuẩn yêu cầu của hệ thống Radar, ADS-B đều đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn của ICAO và châu Âu, hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Đây cũng chính là tiền đề chiến lược, là "bài kiểm tra cuối cùng" giúp sân bay Long Thành bước vào ngưỡng cửa vận hành thương mại, đóng góp cho chiến lược phát triển giao thông, kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam.

Hiện nay, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phấn đấu cơ bản hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến ngày 19/12/2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật, chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bắt đầu tuyển dụng gần 14.000 lao động để "cất cánh" nửa đầu năm 2026

Cùng với bài kiểm tra hiệu chuẩn và tiến độ thi công "nước rút" thì mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ra thông báo tuyển dụng nhân sự, nhằm chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào vận hành trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực cảng hàng không 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không 190 người. Ngoài ra cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, các ứng viên không quá 30 tuổi (nhiều vị trí không quá 35 tuổi), tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, cơ - điện tử, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, điện, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, điều hòa không khí, điện - nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước công trình, kỹ thuật công nghệ môi trường.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ). Ngày hội thu hút khoảng 10.000 tham gia, các đơn vị hàng không đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.

Nhu cầu nhân lực khổng lồ đang mở ra làn sóng an cư mới tại khu vực gần sân bay. Ảnh minh hoạ

Có thể thấy, nguồn nhu cầu nhân lực khổng lồ này đang mở ra làn sóng an cư mới tại khu vực gần sân bay như Long Thành, Nhơn Trạch. Trong đó dự án FIATO Airport City nổi bật như điểm đến lý tưởng ngay cửa ngõ sân bay nhờ tọa lạc trên mặt tiền đường Tôn Đức Thắng (25B), chỉ 10 phút đến sân bay và 25 phút về trung tâm TP.HCM. Dự án mang lại đặc quyền hiếm có cho các đội ngũ nhân sự làm việc tại sân bay: di chuyển nhanh bằng metro (cách 2 đầu dự án 500m) chỉ mất 5 phút đến sân bay, tiện ích nội khu toàn diện.

Block Galaxy của dự án này dự kiến bàn giao vào quý 4/2026 – thời điểm trùng khớp với giai đoạn 1 của sân bay Long Thành đi vào vận hành. Đây vừa được xem là cơ hội đầu tư "đón đầu" gia tăng giá trị tài sản, vừa giúp các nhân sự làm việc tại sân bay có ngay một tổ ấm chất lượng cao để ổn định cuộc sống và công việc. Đặc biệt, khu TMDV khối đế của dự án này sẽ đón được dòng khách hàng ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành, bao gồm nhân sự sân bay, cư dân địa phương và du khách. Đây là yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư sở hữu căn TMDV tối ưu hóa khả năng kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ hình thành "tứ giác đô thị động lực" quanh sân bay Long Thành. Trong đó, Long Thành sẽ trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics quốc tế, và Biên Hòa phát triển dịch vụ. Đặc biệt, Nhơn Trạch được định vị là đô thị vệ tinh - trung chuyển chiến lược, giữ vai trò then chốt kết nối thông suốt sân bay với TP.HCM và các vùng lân cận.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, sở xác định 2 khâu đột phá chiến lược là quy hoạch và phát triển sân bay Long Thành trở thành "thành phố sân bay toàn cầu" theo mô hình aerotropolis. Đây sẽ là hạt nhân tăng trưởng mới, nơi hội tụ logistics quốc tế, trung tâm thương mại, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu. Long Thành không chỉ phục vụ Đồng Nai mà còn mở cửa cả vùng Đông Nam Bộ ra thế giới.

Đồng thời, hình thành hành lang đô thị xanh - thông minh Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Khánh - Trảng Bom, được xem như trục đô thị động lực cấp quốc gia, kết nối trực tiếp với TP HCM và Tây Nguyên. Đây chính là "xương sống đô thị" mới, lan tỏa động lực phát triển toàn vùng.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định tầm nhìn chiến lược cho sân bay Long Thành không phải là phát triển đơn lẻ mà là để trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới đô thị năng động của toàn vùng. Cụ thể, sân bay kết nối chiến lược với cụm cảng biển Phước An - Cái Mép, tạo ra một hành lang logistics đường ngắn độc đáo; hệ sinh thái kinh tế hiện đại và sáng tạo là xây dựng mô hình khu thương mại tự do (FTZ) tại các phân khu chức năng trọng điểm xung quanh sân bay Long Thành như: phân khu logistics và công nghiệp phụ trợ; trụ cột cuối là phát triển xanh, bền vững và hài hòa.

Ngoài

ra, x

ây dựng chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư, có cơ chế ưu tiên cho các dự án phát triển đô thị sân bay, khu đô thị thông minh, dịch vụ hiện đại, thương mại logistics

.