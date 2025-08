Sân bay quốc tế soán ngôi Nội Bài, trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc vừa có chuyển động mới

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có công văn số 1204/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có địa điểm tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao - Bắc Ninh, có cấp sân bay 4E và là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay Gia Bình được quy hoạch có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh: theo tiêu chuẩn CAT III đối với 4 đường cất hạ cánh 07L/25R, 07R/25L, 06L/24R và 06R/24L.

Quy hoạch mới đã điều chỉnh công suất sân bay Gia Bình tăng gấp 6 lần so với lần trước. Quy hoạch hiện hành cho phép sân bay đạt công suất 5 triệu hành khách và 250.000 tấn hàng hóa/năm đến năm 2030; khoảng 15 triệu hành khách/năm và 1 triệu tấn hàng hóa/năm đến năm 2050.

Đối với hệ thống đường cất hạ cánh, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch 2 đường cất hạ cánh hướng 07-25 ở khu vực phía Bắc, kích thước 3.500x45m, khoảng cách giữa 2 đường cất hạ cánh khoảng 366m; kích thước lề vật liệu theo quy định.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy hoạch 2 đường cất hạ cánh hướng 06-24 ở khu vực phía Nam, kích thước 3.500x45m, khoảng cách giữa 2 đường cất hạ cánh khoảng 366m; kích thước lề vật liệu theo quy định.

Về sân đỗ máy bay, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là khoảng 1.960ha, trong đó đất quy hoạch các công trình hàng không dân dụng khoảng 957ha; đất quy hoạch các công trình khu bay dùng chung khoảng 927ha; đất an ninh do Bộ Công an quản lý khoảng 75ha.

Về nhà ga hành khách, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch nhà ga hành khách phía Đông Bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở rộng nhà ga hành khách đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Về nhà ga hàng hóa, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch khu vực phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở rộng nhà ga hàng hóa đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu…

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định; nghiên cứu các giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước…