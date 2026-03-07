Sản lượng bán tăng đột biến, Petrolimex Gia Lai dừng bán xăng dầu qua can, phuy

Ngày 7-3, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) cho biết đã yêu cầu các cửa hàng trực thuộc tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng ở tất cả các phương thức.

Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng trực thuộc tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

Theo Petrolimex Gia Lai, qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống EGAS – hệ thống quản lý toàn diện các cây xăng và chuỗi cửa hàng bán lẻ – cùng hệ thống camera giám sát, công ty phát hiện thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp khách hàng mua xăng dầu bằng can và phuy với số lượng lớn.

Trong khi trước đó, các khách hàng này chỉ mua với lượng nhỏ, phục vụ nhu cầu thông thường.

Tình trạng trên khiến sản lượng xuất bán tại một số cửa hàng trực thuộc tăng đột biến, có nơi cao gấp 5-6 lần so với mức bình quân mỗi ngày. Việc nhiều người mua xăng dầu về dự trữ trong can, phuy với số lượng lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, không chỉ đối với người mua mà còn đối với cộng đồng.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng cửa hàng xăng dầu đầu mối hạn chế hoặc tạm ngừng bán, khiến lượng khách dồn về hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tăng mạnh, gây áp lực lên nguồn cung.

Thực hiện chỉ đạo của tập đoàn, Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can, phuy; đồng thời giao phòng kinh doanh và Chi nhánh Petrolimex Pleiku tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý khi cần thiết.