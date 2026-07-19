Sản lượng chip nhớ Trung Quốc tăng trưởng phi mã, phả hơi nóng trực tiếp lên vị thế của Micron

Trong bối cảnh các nhà sản xuất bộ nhớ và DRAM truyền thống buộc phải dồn gần như toàn bộ năng lực sản xuất để phục vụ các dự án trung tâm dữ liệu AI khổng lồ, mọi thiết bị điện tử tiêu dùng khác giờ đây đều bị đẩy xuống vị trí thứ yếu. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng cung cầu chưa từng có này lại đang mở ra cơ hội vàng để các công ty Trung Quốc đảo lộn thế cờ trên bản đồ bán dẫn toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất từ Citrini Research, ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt xa mọi dự báo ban đầu. Nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt sản lượng từ 350.000 đến 375.000 tấm wafer DRAM mỗi tháng vào cuối năm 2026.

Sự bứt tốc này thể hiện rõ qua các con số thống kê thực tế. Nếu như vào năm 2020, công suất sản xuất bộ nhớ DDR4 của CXMT chỉ dừng ở mức 40.000 tấm wafer mỗi tháng, thì đến cuối năm 2025, hãng đã đạt tổng sản lượng hàng quý lên tới 720.000 tấm. Đánh giá từ giới chuyên môn đã làm nổi bật sự hiện diện ngày càng đậm nét của các nhà sản xuất DRAM Trung Quốc giữa bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu gặp nhiều đứt gãy và các ông lớn công nghệ không ngừng vung tiền mở rộng hạ tầng AI.

Thách thức trực tiếp vị thế của "Big Three"

Thị trường bộ nhớ toàn cầu lâu nay vẫn nằm dưới sự kiểm soát của "Big Three" bao gồm Micron của Mỹ, cùng hai gã khổng lồ Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix. Nếu CXMT thực sự chạm mốc 375.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2026, năng lực sản xuất của công ty này sẽ chính thức vươn lên ngang ngửa với quy mô của Micron.

Các nhà nghiên cứu từ Citrini lý giải rằng CXMT có khả năng mở rộng quy mô dây chuyền nhanh hơn hẳn các đối thủ ở những khu vực khác trên thế giới. Nguồn vốn giờ đây không còn là rào cản chính, bởi sự bùng nổ của các công ty AI đã đẩy giá bộ nhớ và biên độ lợi nhuận chung của toàn ngành lên rất cao. Thay vào đó, hạn chế lớn nhất đối với CXMT cũng như các nhà sản xuất Trung Quốc hiện chỉ nằm ở khả năng tiếp cận hệ thống máy móc sản xuất bán dẫn tiên tiến, vốn đang chịu sự kiểm soát xuất khẩu vô cùng gắt gao từ châu Âu và Mỹ.

Lối thoát thực dụng cho thị trường PC và máy chơi game

Bất chấp những rào cản về công nghệ lõi, các sản phẩm DRAM "made in China" đang nhanh chóng giành được thị phần tại chính các thị trường phương Tây. Những thương hiệu linh kiện phần cứng quen thuộc như Corsair đang ngày càng gia tăng tỷ lệ sử dụng chip do CXMT sản xuất. Nước đi này mang đến một lối thoát hiệu quả khỏi mức giá đang bị lạm phát nghiêm trọng của các sản phẩm bộ nhớ DDR5 hiện nay.

Báo cáo dự báo CXMT có thể tiếp tục mở rộng công suất lên tới 950.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2030, qua đó củng cố vị thế là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất Trung Quốc và lọt top những thế lực sản xuất chip hàng đầu thế giới. Dù ở thời điểm hiện tại, CXMT vẫn chưa đủ năng lực để chế tạo các loại bộ nhớ hiệu năng cực cao như HBM (phục vụ xử lý AI) hay các module DDR5 cao cấp dành riêng cho giới ép xung chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ngay cả khi các thanh RAM của CXMT không sở hữu tốc độ nhanh nhất thị trường, sự hiện diện của chúng vẫn mang lại một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Trong một thị trường phần cứng đang lao đao vì bị giới Big Tech thâu tóm nguồn cung, để lại khoảng trống quá lớn cho những hệ thống PC tự lắp ráp giá rẻ hay máy chơi game console, CXMT xuất hiện như một sự thay thế thiết thực.

Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều người dùng bắt đầu mở lòng với các nhà sản xuất linh kiện Trung Quốc, bởi chính cơn khát AI từ các tập đoàn công nghệ đang gián tiếp làm cho thiết bị điện tử tiêu dùng trở nên đắt đỏ một cách vô lý.