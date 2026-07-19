Claude âm thầm chia hai loại người dùng

Anthropic vừa thông báo qua tài khoản X chính thức @claudeai rằng từ ngày 20/7, chính sách sử dụng Claude Fable 5, mô hình AI mạnh nhất hãng đang cung cấp, sẽ tách làm hai theo gói đăng ký. Người dùng gói Max và Team Premium tiếp tục được dùng Fable 5 trong hạn mức gói ở mức 50% giới hạn tuần, không mất thêm chi phí. Người dùng gói Pro và Team Standard, tức phần lớn người dùng phổ thông, sẽ bị đưa ra khỏi hạn mức tuần và phải trả phí trực tiếp qua Usage Credit theo giá API chuẩn, 10 USD mỗi triệu token đầu vào và 50 USD mỗi triệu token đầu ra, tương đương khoảng 264.000 đồng và 1,32 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Để bù đắp, Anthropic tặng một lần 100 USD credit, tương đương khoảng 2,64 triệu đồng, cho nhóm người dùng này.

Giao diện Claude.ai hiển thị lựa chọn mô hình Fable 5 bên cạnh các mô hình khác - Ảnh chụp màn hình

Đây là lần thứ ba Anthropic thay đổi thời hạn ưu đãi Fable 5 chỉ trong hai tuần. Fable 5 cùng mô hình Mythos 5 ra mắt ngày 9/6, được dùng miễn phí trong các gói trả phí. Ba ngày sau, chính phủ Mỹ ra lệnh đình chỉ quyền truy cập với lý do lo ngại an ninh liên quan xuất khẩu công nghệ. Anthropic khôi phục dịch vụ toàn cầu từ 1/7, kèm điều kiện Fable 5 chỉ được dùng miễn phí trong 50% hạn mức tuần của gói Pro, Max, Team và một số gói Enterprise, đến hết ngày 7/7. Đúng thời điểm hạn chót đầu tiên, Anthropic gia hạn sang 12/7. Một tuần sau, hãng gia hạn tiếp sang 19/7. Cả hai lần gia hạn đều được công bố chỉ vài giờ trước khi hạn cũ hết hiệu lực.

Việc liên tục dời hạn khiến nhiều người dùng trả phí phản ứng gay gắt. Trong đợt nghỉ lễ 4/7 tại Mỹ, không ít người dùng thức đêm để dùng hết hạn mức Fable 5 trước khi tưởng hạn chót 7/7 sắp đến, chỉ để phát hiện Anthropic gia hạn thêm ngay sau đó. Nhiều bình luận trên chính bài đăng thông báo của Anthropic chỉ trích cách hãng thông báo sát giờ chót thay vì công bố kế hoạch rõ ràng từ đầu.

Thay đổi từ 20/7 khác về bản chất so với hai lần trước. Hai lần gia hạn trước chỉ đơn thuần kéo dài thời gian miễn phí cho toàn bộ các gói. Lần này, Anthropic phân tách rõ ràng giữa hai nhóm người dùng. Gói Max có giá khởi điểm cao hơn nhiều so với gói Pro 20 USD mỗi tháng, và Team Premium cũng là bậc giá cao hơn Team Standard. Nói cách khác, ai trả tiền nhiều hơn mỗi tháng sẽ tiếp tục dùng mô hình AI mạnh nhất mà không phát sinh thêm chi phí, còn ai dùng gói phổ thông phải tự bỏ thêm tiền nếu muốn tiếp tục dùng Fable 5 sau ngưỡng miễn phí.

Giá tính theo token của các model Claude hiện nay, trong đó Fable 5 có giá cao gấp đôi so với Opus 4.8 - vốn là một mô hình rất đắt đỏ hiện nay - Ảnh chụp màn hình

Với người dùng thường xuyên chạy tác vụ lập trình dài hơi qua Claude Code hoặc quy trình tự động hóa nhiều bước, mức phí 50 USD mỗi triệu token đầu ra có thể tiêu tốn nhanh hơn dự kiến. Một số người dùng từng báo cáo dùng hết khoản credit trong vài phút khi chạy tác vụ agent tự động liên tục. Anthropic khuyến nghị người dùng gói Pro cân nhắc dùng Fable 5 có chọn lọc cho các tác vụ thực sự cần độ chính xác cao, và chuyển các tác vụ thông thường sang Sonnet 5, mô hình có giá thấp hơn đáng kể đang được cung cấp với giá ưu đãi 2 USD mỗi triệu token đầu vào và 10 USD mỗi triệu token đầu ra đến hết 31/8.

Thông báo về thay đổi ngày 20/7 hiện mới xuất hiện trên tài khoản X chính thức của Claude, chưa có bài đăng riêng trên trang tin tức chính thức của Anthropic tại thời điểm bài viết. Người dùng có thể kiểm tra hạn mức và bật Usage Credit tại mục Settings, phần Usage trên Claude.ai.