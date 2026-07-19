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Trung Quốc đầu tư vào dữ liệu cho làn sóng AI mới

| | Kinh tế số

Trong cuộc đua phát triển AI hiện nay, bên cạnh các thuật toán phức tạp, nguồn dữ liệu chuẩn hóa chính là chìa khóa quyết định sự thành bại của các mô hình AI.

Trung Quốc đầu tư vào dữ liệu cho làn sóng AI mới- Ảnh 1.

Tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một hệ sinh thái AI thế hệ mới đang được hình thành vững chắc nhờ chiến lược tập trung xử lý và chuẩn hóa dữ liệu quy mô lớn.

Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đang tập trung nguồn lực vào việc phát triển dữ liệu để thúc đẩy thế hệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo, từ việc huấn luyện robot cho đến xây dựng các mô hình AI tiên tiến. Tại một trung tâm đào tạo địa phương, thách thức lớn nhất là làm sao đồng bộ và chuẩn hóa hàng triệu định dạng dữ liệu khác nhau từ hàng chục loại robot về một nền tảng duy nhất.

Bà Cao Yue - Quản lý kinh doanh, Công ty Thành phố kỹ thuật số, Tập đoàn Hùng An cho hay: "Chúng tôi đã phát triển nền tảng xử lý dữ liệu AI hiện thân. Dựa trên năng lực phần mềm của mình, chúng tôi đã đồng bộ hóa thành công dữ liệu giữa các cấu hình robot khác nhau, từ đó tạo ra các tập dữ liệu chất lượng cao".

Nguồn dữ liệu chuẩn hóa này không chỉ phục vụ ngành robot mà còn thúc đẩy cả một hệ sinh thái AI rộng lớn. Nằm ngay cạnh trung tâm này, Stable AI - một startup do các cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa thành lập - đang đi theo hướng đi khác biệt. Thay vì tập trung vào các mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên văn bản, họ xây dựng mô hình dữ liệu lớn được đào tạo dựa trên dữ liệu cấu trúc thực tế của nhiều ngành công nghiệp cùng lúc.

Ông Yu Fei - Phó Chủ tịch Công ty Stable AI cho biết: "Công ty chúng tôi thành lập từ năm 2024. Đến nay, chúng tôi thực sự là đơn vị sở hữu mô hình dữ liệu lớn đầu tiên tại Trung Quốc. Trước đây chỉ có các mô hình nhỏ lẻ, nhưng giờ đây một mô hình lớn có thể xử lý đa nhiệm. Hiện tại, chúng tôi đã ứng dụng vào hơn 60 kịch bản thực tế thuộc các lĩnh vực như hàng không, tài chính, sinh học dược phẩm, thành phố thông minh và năng lượng".

Từ những bước vận hành ban đầu cho đến các terabyte dữ liệu được chuẩn hóa, Hùng An đang từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho các công nghệ tương lai. Việc quản lý và làm sạch nguồn dữ liệu đang đưa khu đô thị mới này trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong chiến lược đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu của Trung Quốc.

Theo An Ngọc

VTV

Từ Khóa:
AI

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