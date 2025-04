Sáng 23/4, giá vàng trong nước giảm sâu theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

Khảo sát lúc 9h10 sáng nay, giá vàng miếng tại các nhà vàng Công ty SJC, DOJI và PNJ đồng loạt niêm yết mua - bán ở mức 120 - 122 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh giá vàng miếng về mua - bán về mức 117 - 120 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 3 triệu và giá bán giảm 2 triệu so với cuối phiên hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá kim loại quý này ở mức 116 - 119 triệu đồng/lượng; PNJ giữ mức giá vàng nhẫn tại 114,2 - 117,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC và DOJI lần lượt niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 114- 117 triệu đồng/lượng và 114,2- 116,8 triệu đồng/lượng. So với mức ghi nhận cuối phiên hôm qua, giá vàng nhãn tại các nhà vàng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu sau khi giá vàng thế giới giảm sâu trong đêm qua và rạng sáng nay. Cụ thể,

Lúc 9h20 (ngày 23/4 giờ Việt nam), giá vàng thế giới rớt xuống còn khoảng 3.370 USD/ounce. So với mức đỉnh ghi nhận vào đầu chiều hôm qua, giá vàng thế giới hiện đã giảm 120 USD, tương đường 3,4%. Thậm chí, rạng sáng nay, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức 3.328 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục chứng kiến làn sóng chốt lời mạnh mẽ ngay khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ mở cửa, trong khi không ghi nhận nhu cầu trú ẩn an toàn mới, bất chấp việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ cho năm nay một cách đáng kể.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất công bố hôm thứ Ba, các nhà phân tích tại IMF dự báo GDP Mỹ sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay, giảm 0,9% so với dự báo hồi tháng 1. Cùng lúc, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Âu xuống 0,8%, giảm 0,2% so với ước tính trước đó. Tổng GDP toàn cầu được kỳ vọng tăng 2,8%, giảm 0,5% so với dự báo tháng 1.

Các nhà phân tích nhấn mạnh: "Những rủi ro tiêu cực ngày càng gia tăng đang chi phối triển vọng kinh tế. Việc leo thang chiến tranh thương mại, cùng với sự bất ổn chính sách thương mại ngày càng cao, có thể làm giảm thêm tăng trưởng trong ngắn và dài hạn, trong khi các biện pháp chính sách bị xói mòn làm suy yếu khả năng chống chịu trước các cú sốc trong tương lai."

Họ cũng khuyến nghị: "Con đường phía trước đòi hỏi sự rõ ràng và phối hợp. Các quốc gia cần hợp tác để thúc đẩy một môi trường thương mại ổn định và dễ dự đoán, hỗ trợ tái cơ cấu nợ và giải quyết các thách thức chung. Đồng thời, các quốc gia cần xử lý các mất cân đối chính sách và cơ cấu trong nước để đảm bảo ổn định kinh tế nội tại, từ đó cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng, tái xây dựng các biện pháp dự phòng và khôi phục triển vọng tăng trưởng trung hạn, đồng thời giảm thiểu mất cân đối toàn cầu."

Bên cạnh dự báo tăng trưởng yếu, IMF cũng điều chỉnh dự báo lạm phát của Mỹ lên 3%, tăng 1 điểm phần trăm so với ước tính ban đầu vào tháng 1.

Thị trường vàng hầu như không phản ứng trước các dự báo kinh tế đáng thất vọng này, khi các nhà giao dịch tập trung vào đà tăng giá mạnh mẽ của thị trường. Trong phiên giao dịch qua đêm, giá vàng đã thử thách mức kháng cự tại đỉnh lịch sử mới là 3.500 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường đã ghi nhận hoạt động chốt lời đáng kể trong suốt phiên giao dịch châu Âu và kéo dài sang phiên Bắc Mỹ.

Dù vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn quan trọng, một số nhà phân tích lưu ý rằng trong giai đoạn suy thoái, kim loại quý này có thể gặp khó khăn ban đầu khi nhà đầu tư buộc phải thanh lý các vị thế sinh lời để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng lịch sử cho thấy vàng vẫn thường vượt trội hơn thị trường chứng khoán trong các giai đoạn kinh tế suy giảm.