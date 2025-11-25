Sáng 25/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng/lượng

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Cùng mức tăng, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ và DOJI đồng loạt nâng giá vàng nhẫn lên 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/lượng, hiện giá mua vào dao động quanh 150,4 - 150,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra khoảng 152,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng vọt lên 4.136 USD/ounce, cao hơn 91 USD so với sáng hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h giờ qua. (Nguồn: Kitco News).

Thị trường vàng tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh mốc 4.100 USD/ounce khi nhu cầu đầu tư vẫn duy trì ở mức cao; tuy nhiên, một chiến lược gia thị trường cho rằng sự biến động mạnh hơn của thị trường chứng khoán và tiền điện tử có thể tạo rủi ro giảm giá cho kim loại quý.

Mặc dù vàng đã giảm khoảng 6% so với mức đỉnh lịch sử gần 4.360 USD/ounce trong tháng trước, mức điều chỉnh này vẫn “nhẹ nhàng” hơn nhiều so với Bitcoin. Đồng tiền kỹ thuật số này, hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ 85.000 USD/token, đã giảm tới 31% so với đỉnh gần nhất.

Dù nhu cầu đầu tư giữ vàng vẫn ở mức cao, Standard Chartered cảnh báo vàng có thể đối mặt rủi ro giảm giá nếu thị trường chứng khoán và tiền điện tử tiếp tục chứng kiến biến động sâu. “Vàng không nhất thiết sẽ hưởng lợi khi thị trường chứng khoán chịu áp lực do làn sóng điều chỉnh dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, hay từ sự suy yếu của tiền điện tử,” bà Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của Standard Chartered, nhận định trong báo cáo mới nhất.

Vàng cũng đang gặp khó trong việc thu hút động lực tăng mới trước sự bất định ngày càng lớn liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bà Cooper cho biết Standard Chartered dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới. “Biên bản cuộc họp Fed thể hiện rõ sự dè dặt trong việc cắt giảm lãi suất, và dữ liệu việc làm tháng 11 lại được công bố sau cuộc họp,” bà nói.

Dù dư địa giảm giá của vàng đang tăng lên, bà Cooper lưu ý rằng rủi ro giảm cũng bị hạn chế do nhu cầu đầu tư vẫn mạnh và mang tính rộng khắp. Đợt tăng bứt phá lên mức kỷ lục hồi tháng 10 được dẫn dắt bởi dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETP (Exchange-Traded Product) vàng. Dù dòng tiền vào ETP đã chậm lại, bà Cooper cho biết thị trường vàng vật chất vẫn vững hơn so với kỳ vọng trong bối cảnh giá ở mức cao kỷ lục.

Đồng thời, bà nhận định: “Nhóm nhà đầu tư vàng truyền thống từng bắt đầu giảm tỷ trọng sở hữu sau đại dịch, từ quý II/2021, cho thấy dòng tiền ETP có thể linh hoạt hơn. Nhưng lần này, các nhà đầu tư ETP kỳ cựu, bao gồm cả các quỹ hưu trí, vẫn tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong quý III/2025, dù mức nắm giữ chưa trở lại đỉnh cũ. Khả năng bền vững của dòng vốn mới này chưa thực sự được kiểm chứng, nhưng theo các ghi nhận thị trường, nhiều nhà đầu tư mới vẫn đang phân bổ vàng dưới mức mục tiêu của họ.”

Bà Cooper cũng cho biết dòng chảy thương mại cho thấy nhà đầu tư ngày càng thoải mái với mức giá trên 4.000 USD/ounce. “Lượng bán khống đối với ETP vàng lớn nhất đã giảm mạnh 36% trong hai tuần cuối tháng 10 so với giữa tháng, xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai. Việc giảm bán khống khi giá vàng điều chỉnh từ đỉnh cho thấy thị trường đang dần quen với kịch bản giá đi ngang trong vùng này,” bà nói.