"Sao Đan Trường ra nông nỗi này"

Mới đây, trong một buổi biểu diễn của Đan Trường, nam ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đoạn clip ghi lại phần trình diễn nhận được lượng tương tác khá lớn. Màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận xoay quanh phong cách xuất hiện của nam ca sĩ.

Đoạn clip biểu diễn đang nhận được nhiều sự quan tâm của Đan Trường

Cụ thể, trong đêm diễn, Đan Trường biểu diễn ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên- một bản nhạc trẻ quen thuộc với nhiều khán giả hiện nay. Trên sân khấu, nam ca sĩ khuấy động không khí bằng phong cách biểu diễn sôi nổi, liên tục thực hiện những động tác vũ đạo và tương tác cùng khán giả. Giọng hát của Đan Trường vẫn cho thấy sự ổn định, vững vàng như trước, song phần thể hiện với phong cách trẻ trung này lại gây chú ý khi được đăng tải trên mạng xã hội. Màn trình diễn sau đó nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Trên sân khấu, Đan Trường khuấy động không khí bằng phong cách biểu diễn sôi nổi, liên tục thực hiện những động tác vũ đạo và tương tác cùng khán giả

Bên dưới các đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến về phong cách biểu diễn của Đan Trường được đưa ra. Nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện của nam ca sĩ có phần không phù hợp khi theo đuổi phong cách gần gũi với giới trẻ. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận xét phần vũ đạo có phần thiếu tự nhiên, chưa thực sự phù hợp với hình ảnh và phong cách vốn quen thuộc của Đan Trường.

Dù nam ca sĩ vẫn khuấy động sân khấu và thể hiện giọng hát ổn định, cách biểu diễn lần này được cho là chưa tạo được nhiều cảm xúc, thậm chí có phần gượng gạo trong mắt một bộ phận khán giả.

Phong cách biểu diễn của Đan Trường nhận về ý kiến trái chiều

Bên cạnh phần biểu diễn, phong cách trang điểm của Đan Trường cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nam ca sĩ trang điểm khá dày, khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên và có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc.

Lớp nền dày cùng cách nhấn nhá đường nét bị nhận xét là hơi quá tay, đặc biệt khi kết hợp với kiểu tóc và trang phục trên sân khấu. Tổng thể diện mạo vì thế bị cho là khá cầu kỳ, thậm chí có phần không phù hợp với Đan Trường. Nhiều người cho rằng phong cách này khiến nam ca sĩ trông khác hẳn hình ảnh lịch lãm, giản dị vốn đã gắn bó với anh trong nhiều năm qua.

Nhiều ý kiến về màn trình diễn của Đan Trường được để lại trên mạng xã hội:

- Cái beat giống nhạc báo thức quá, nghe mà hết hồn.

- Ai hóa trang cho anh mà dữ dằn và nền nã vậy?

- Em cũng là fan của anh từ thuở nhỏ tới giờ, nhưng em vẫn thích anh hát những bài dân ca, cách mạng hay những câu hát lưu luyến, trữ tình thời 8x, 9x ngày xưa hơn.

- Sao ra nông nỗi này vậy anh?

- Thuê make up cô dâu hả?

- Lướt trúng clip thầy, tốn 5G gì đâu.

- Nó kì kì, không hợp thời nữa.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Đan Trường

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực Đan Trường, cho rằng không nên so sánh nam ca sĩ với thế hệ Gen Z hiện tại bởi mỗi thời kỳ có một màu sắc riêng. Một số ý kiến nhận xét anh vẫn giữ được năng lượng đáng nể, đồng thời cho rằng chỉ một đoạn clip bị cắt ghép chưa thể phản ánh toàn bộ màn trình diễn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Đan Trường vẫn có nét đẹp riêng và việc thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc theo thời đại là điều cần thiết để hình ảnh của anh phù hợp hơn với thị hiếu hiện nay.

Các bình luận bênh vực nam ca sĩ:

- Nhìn vào hướng tích cực một chút, anh cũng đang cố gắng theo nhịp của nhạc bây giờ thôi

- Thật ra anh vẫn còn nét đẹp, nên thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc theo thời đại bây giờ chứ cứ khăng khăng giữ hình ảnh cũ làm gì, đâu còn phù hợp nữa.

- Nhìn vào hướng tích cực một chút, anh cũng đang cố gắng theo nhịp của nhạc bây giờ thôi.

- Tôi coi trọn bài của anh, tôi thấy cũng không tệ, có một đoạn cắt ghép thôi mà làm quá.

- Giờ giới trẻ hay chê ghê.

Những ý kiến trái chiều cũng phần nào thể hiện sự khó khăn của nhiều ca sĩ trước trong việc hòa nhập với thị hiếu âm nhạc hiện tại

Những ý kiến trái chiều cũng phần nào thể hiện sự khó khăn của nhiều ca sĩ trước trong việc hòa nhập với thị hiếu âm nhạc hiện tại. Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì nhịp hoạt động khá ổn định sau gần 30 năm làm nghề. Nam ca sĩ không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn đều đặn nhận show, biểu diễn tại nhiều chương trình trong nước và thực hiện các chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì nhịp hoạt động khá ổn định sau gần 30 năm làm nghề

Anh cũng thường cover các bài hát nhạc trẻ đang nổi tiếng trên YouTube, cho thấy mong muốn theo kịp thị hiếu dù vẫn gặp nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, không thể phủ nhận Đan Trường vẫn là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt.

Cuối thập niên 1990, Đan Trường nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thị trường nhạc Việt. Kiếp Ve Sầu phát hành năm 1999 tạo nên cơn sốt lớn, đưa tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng từ sân khấu, truyền hình đến các cửa hàng băng đĩa.

Sau nhiều năm hoạt động, Đan Trường vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt qua những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ

Sau đó, loạt ca khúc như Mưa Trên Cuộc Tình, Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng tiếp tục giúp anh duy trì sức nóng trong thời kỳ nhạc Hoa lời Việt được khán giả đặc biệt yêu thích. Sau nhiều năm hoạt động, Đan Trường vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt qua những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ.

Ảnh: FBNV