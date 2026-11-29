Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước câu chuyện dở khóc dở cười của Toki Thành Thỏ. Theo đó, nam ca sĩ được một fan nữ tặng 3 tờ vé số vì người này nhận thấy dãy số trên vé trùng với năm sinh của anh nên quyết định mua làm quà. Điều bất ngờ là cả 3 tờ vé số đều trúng thưởng. Cụ thể, dãy số Toki Thành Thỏ nhận được là 992993, trong khi kết quả giải đặc biệt cùng kỳ là 992693. Như vậy, chỉ sai một chữ số so với giải cao nhất, nam ca sĩ nhận được giải khuyến khích.

Theo mức thưởng được công bố, giải khuyến khích có giá trị 6 triệu đồng/vé khi vé số trùng chữ số đầu tiên và sai một chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Với 3 tờ vé số cùng trúng thưởng, Toki Thành Thỏ nhận tổng cộng 18 triệu đồng. Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối thay nam ca sĩ bởi chỉ cần dãy số trùng khớp hoàn toàn, anh đã có cơ hội nhận giải đặc biệt trị giá hàng tỷ đồng. Chính Toki Thành Thỏ cũng thể hiện sự tiếc nuối khi hài hước hỏi: "Tại sao không phải là số 6".

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn tự nhận mình có "cơ địa dễ viral" khi chia sẻ: "Hát khàn cổ chả ai quan tâm, trúng ố cả nước hay". Màn chia sẻ dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến câu chuyện trúng số của anh được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Toki Thành Thỏ được fan nữ tặng 3 tờ vé số

May mắn, 3 tờ này chỉ lệch 1 chữ số so với giải đặc biệt nên anh nhận 6 triệu/ tờ

Toki Thành Thỏ bất ngờ viral, tạo sự chú ý vì trúng số

Toki Thành Thỏ tên thật là Vũ Đức Thành, sinh năm 1993. Trước khi bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh đã sớm được giới trẻ biết đến với danh xưng hot boy nổi bật tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, đường nét gương mặt sáng cùng phong cách thời trang cá tính. Việc xây dựng hình ảnh chỉn chu trên mạng xã hội giúp anh sở hữu lượng người theo dõi đáng kể ngay từ trước khi ra mắt công chúng.

Tháng 9/2016, Toki Thành Thỏ chính thức ra mắt dưới sự quản lý của công ty giải trí do Đông Nhi và Ông Cao Thắng điều hành. Anh trở thành thành viên nhóm nhạc nam Uni5, đảm nhận vai trò trưởng nhóm, rapper chính và gương mặt đại diện. Cùng các thành viên, Toki góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả trẻ chú ý như C'mon, Xin Hãy Rời Xa, Kẻ Cắp Trái Tim và Sai.

Toki Thành Thỏ đã có nhiều năm hoạt động showbiz và để lại ấn tượng với công chúng

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, đến tháng 3/2019, công ty quản lý xác nhận Toki Thành Thỏ chính thức rời Uni5. Nguyên nhân được đưa ra là vấn đề sức khỏe không đảm bảo và định hướng cá nhân có sự thay đổi. Quyết định này để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau một thời gian dài vắng bóng, bước sang năm 2026, Toki Thành Thỏ bắt đầu có những động thái hoạt động trở lại. Anh xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và thu hút sự chú ý khi ghi danh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Sau thời gian ở ẩn, anh trở lại show thực tế và nhận được thiện cảm của fan

Ảnh: FBNV