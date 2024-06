Sao nữ rời showbiz để kết hôn: Gần 10 năm đi "tìm con", thẳng thắn đáp trả tin đồn về chồng

Vào năm 2011, Lê Thúy từng gây chú ý với gương mặt góc cạnh cá tính khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Trước khi làm người mẫu, cô từng là vận động viên bóng chuyền.

Sở hữu chiều cao 1m80 nhưng chỉ nặng 51kg, thời gian đầu hoạt động ở làng thời trang, Lê Thúy bị nhiều người chê bai thân hình và khuôn mặt quá gầy gò. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Lê Thúy còn lần sân làm diễn viên. Cô để lại dấu ấn qua một số bộ phim như: Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu...

Năm 2015, Lê Thúy bất ngờ kết hôn với diễn viên Đỗ An sau một năm hẹn hò. Cặp đôi quen biết nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Đỗ An cho biết trên sàn diễn, bà xã là người mẫu có gương mặt lạnh lùng nhưng ở ngoài đời, cô khá nữ tính.



"Thúy nhõng nhẽo như con mèo. Mỗi lần giận là tôi phải năn nỉ nhiều lắm. Cô ấy đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở chồng và luôn nghĩ chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình. Cô ấy muốn lúc nào cũng có cảm giác chồng ở bên cạnh để lo lắng, sắp xếp công việc, cuộc sống cho mình, dù bình thường Thúy có thể tự làm tốt", anh từng chia sẻ.



Sau khi kết hôn, chồng của Lê Thúy từng vướng tin đồn về giới tính. Trước những nghi ngờ từ netizen, Lê Thúy từng thẳng thắn cho hay: "Ai nghi ngờ giới tính của chồng tôi, đó là việc của họ. Còn tôi, chỉ biết rằng vợ chồng mình đang sống rất vui vẻ mà hạnh phúc mà thôi!".

Bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, Lê Thúy tập trung phát triển kinh doanh nhà hàng. Thời gian đầu, vì công việc vất vả tốn nhiều công sức, đêm đi chợ lấy hàng, ngày nào cũng vào bếp từ 12 giờ tới 22 giờ khuya nên Lê Thúy gần như không ăn được mà chỉ uống nước và trái cây. Do đó chỉ sau 2 tháng, Lê Thúy đã sụt 10 kg. Sau khi lập gia đình, cô xác định không thể theo đuổi nghề người mẫu mãi được nên quyết định rời sàn diễn để vun đắp cho tổ ấm của mình.



Thời gian đầu chung sống, cả hai gặp nhiều khó khăn vì chưa hiểu hết tính cách của nhau. Có lần Lê Thúy từng giận dỗi Đỗ An, muốn xách vali ra khỏi nhà do anh dành phần lớn thời gian cho công việc thay vì gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi Lê Thúy nóng giận, Đỗ An luôn nhường nhịn vợ. "Mình rành tính vợ tới mức biết lỗi, biết sai nhưng mình sẽ không nói gì. Cứ để khi nào bình tĩnh, hết giận thì nói chuyện lại với nhau", Đỗ An cho biết.



Sau gần 10 năm kết hôn, vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An hiện tại vẫn chưa có con. Khoảng 4 năm trước, Lê Thúy từng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công. Vấn đề này cũng khiến cựu người mẫu rơi vào tình trạng lo lắng, suy nghĩ khá nhiều.



Tuy nhiên Lê Thúy cho rằng con cái là trời cho nên giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Người mẫu 9x cho biết đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc thụ tinh ống nghiệm lần thứ 2 khi cô 35 tuổi. Lê Thúy tiết lộ trước đây đi khám sức khỏe, bác sĩ khuyên cô nên tăng cân vì quá ốm, cơ thể mang thai sẽ không tốt.

Người mẫu chia sẻ về quan điểm có con: "Chúng tôi nhận ra càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu".

Dù khó có con nhưng chồng và gia đình chồng đều yêu thương cô. Ông xã còn thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cô mỗi khi nhắc tới chuyện con cái. Đỗ An luôn là người đứng ra bảo vệ và bênh vực Lê Thúy trước những bình luận soi mói đánh giá hay thông tin sai sự thật, lời gièm pha từ cư dân mạng.



Vào ngày 30/5, Lê Thuý còn đăng tải hình ảnh "tình bể bình" bên ông xã Đỗ An. Trong bức hình, nam diễn viên tình cảm ôm chặt lấy cô không rời. Kèm theo đó người mẫu 9x cho hay: "Thương lắm đi làm về lúc nào cũng nhõng nhẽo với vợ". Gần 10 năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn đang hạnh phúc và viên mãn.

