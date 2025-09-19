Sao nữ Vbiz khiến báo Trung mê mệt: Hết khen "mỹ nhân số 1 Việt Nam", còn so đẹp hơn nữ thần Triệu Lệ Dĩnh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thời gian gần đây, Chi Pu không chỉ gây bão ở thị trường trong nước mà còn liên tục trở thành gương mặt được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Từ nhan sắc, thần thái cho đến những hoạt động quốc tế, nữ ca sĩ - diễn viên này đang khẳng định sức hút ngày càng rõ rệt, khiến khán giả Việt cũng phải bất ngờ trước độ phủ sóng.

Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Điểm khiến truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý chính là gương mặt hài hòa, đôi mắt to sáng cùng đường nét nhẹ nhàng mang đến cảm giác vừa trong trẻo vừa gợi cảm. Không chỉ vậy, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng giúp Chi Pu được xem như hình mẫu nhan sắc hợp gu châu Á.

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ Việt được yêu thích tại Trung Quốc

Không chỉ đẹp trên hình, Chi Pu còn biết tận dụng cơ hội để tỏa sáng tại các hoạt động quốc tế. Khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, hình ảnh của cô liên tục xuất hiện trên Weibo, nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Khả năng vũ đạo, sự chỉn chu trên sân khấu và thần thái khác biệt đã giúp Chi Pu không hề bị "chìm nghỉm" giữa dàn nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt, chi tiết cô trò chuyện bằng tiếng Trung với MC Huỳnh Hiểu Minh cũng trở thành điểm cộng, chứng minh nỗ lực hòa nhập và sự nghiêm túc của nữ nghệ sĩ Việt Nam trong việc chinh phục khán giả nước ngoài.

Chi Pu có thêm lượng fan quốc tế nhờ thành công từ chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Ở các sự kiện lớn, Chi Pu cũng thường xuyên lọt vào mắt xanh của truyền thông. Màn xuất hiện cùng Huỳnh Hiểu Minh tại chương trình Giao thừa truyền hình Hồ Nam đã được QQ và nhiều trang tin Hoa ngữ khen ngợi hết lời. Họ đánh giá phong cách của Chi Pu vừa ngọt ngào vừa nữ tính, đủ sức tạo nên dấu ấn riêng trong đêm diễn quy tụ hàng loạt ngôi sao. Không ít lần, dân mạng còn soi ra khoảnh khắc Chi Pu đụng hàng với các mỹ nhân Cbiz và cho rằng cô chẳng hề kém cạnh, thậm chí có phần nổi bật nhờ tỷ lệ hình thể cân đối cùng khí chất sang chảnh.

Bên cạnh lời khen, cũng có những ý kiến cho rằng việc báo chí Trung Quốc so sánh Chi Pu với Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc hay Dương Mịch mang tính truyền thông nhiều hơn thực tế, bởi mỗi nghệ sĩ đều có phong cách và sức hút riêng. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là Chi Pu đã thật sự tạo nên sự quan tâm đáng kể từ dư luận quốc tế. Việc cô liên tục được nhắc tên, được đặt trong cùng hệ quy chiếu với các ngôi sao lớn cho thấy visual nổi bật và nỗ lực của cô đang phát huy tác dụng.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của Chi Pu mang màu sắc khác biệt so với các ngôi sao Hoa ngữ

Chi Pu là một trong những hot girl có tiếng đời đầu của Hà thành. Cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia Miss Teen năm 2009 - cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Sau đó, Chi Pu xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình như: 5S Online, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Vẫn có em bên đời, Mối tình đầu của tôi…

Sau khi thành công ra mắt ở chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, sự nghiệp của Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân. Người đẹp còn tích cực giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương Việt Nam. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi vì cách quảng bá rất tự nhiên và tinh tế.

Không thể phủ nhận nhan sắc chính là điểm cộng rất lớn, mở ra nhiều cơ hội trong hành trình làm nghề của Chi Pu

Không chỉ visual mà khí chất sang trọng của Chi Pu ngày càng thăng hạng

Theo Liên Hoa

