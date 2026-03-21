Sao Vàng Holdings khai trương văn phòng chi nhánh mới tại Quảng Ninh

Sự kiện có sự góp mặt của đối tác chiến lược, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, cùng đội ngũ kinh doanh. Không chỉ đơn thuần là mở rộng quy mô, đây còn là bước đi thể hiện rõ định hướng "đi vào tâm điểm" – nơi thị trường đang hội tụ đầy đủ các yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong bức tranh chung của miền Bắc, Quảng Ninh là một điểm đến đầu tư nổi bật khi hội tụ đồng thời lợi thế về du lịch, hạ tầng và dòng tiền đầu tư. Sở hữu Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới, cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện như cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, tuyến ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, sân bay quốc tế Vân Đồn…, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế là "thủ phủ" bất động sản ven biển.

Đáng chú ý, thị trường Quảng Ninh không còn là "sân chơi" của đầu tư ngắn hạn, mà đang chuyển dịch rõ rệt sang nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn, đặc biệt ở các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và bất động sản thương mại. Đây chính là nền tảng tạo nên sức hút bền vững cho khu vực trong giai đoạn tới.

Việc lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đặt chi nhánh tiếp theo cho thấy tầm nhìn chiến lược của Sao Vàng Holdings trong việc đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản ven biển miền Bắc.

Chi nhánh Quảng Ninh sẽ đóng vai trò như một trung tâm vận hành khu vực Đông Bắc, giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng kết nối khách hàng, đẩy mạnh triển khai dự án và xây dựng đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường địa phương.

Đặc biệt, Sao Vàng Holdings hiện là đại lý chiến lược hạng Vàng của chủ đầu tư Vinhomes, khẳng định năng lực phân phối các dự án quy mô lớn, pháp lý minh bạch và sản phẩm chất lượng trên thị trường. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng hiện diện tại những thị trường giàu tiềm năng như Quảng Ninh.

Đại diện doanh nghiệp, Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT Sao Vàng Holdings chia sẻ:

"Quảng Ninh không chỉ là một điểm đến du lịch, mà đang trở thành trung tâm phát triển mới của bất động sản miền Bắc. Việc hiện diện tại đây là bước đi chiến lược nhằm giúp Sao Vàng Holdings chủ động nắm bắt cơ hội, đồng hành cùng sự tăng trưởng của thị trường và mang đến những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực của khách hàng."

Với định hướng phát triển dựa trên các giá trị Tốc độ – Hiệu quả – Khác biệt, Sao Vàng Holdings đang từng bước hoàn thiện hệ thống, mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư lớn và nâng cao năng lực phân phối bất động sản trên toàn quốc.

Sự hiện diện tại Quảng Ninh không chỉ giúp doanh nghiệp tăng tốc mở rộng thị phần, mà còn góp phần hoàn thiện "bản đồ" chiến lược tại khu vực phía Bắc nơi đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Chi nhánh mới được kỳ vọng sẽ trở thành bàn đạp quan trọng, đưa Sao Vàng Holdings tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

