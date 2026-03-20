Ngành làm đẹp tiện ích: "miếng bánh" mới trong thị trường tỷ đô tại Việt Nam

Theo các báo cáo thị trường, ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam hiện đạt quy mô ước tính hơn 2,3 tỷ USD và duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6 - 8% mỗi năm. Tuy nhiên, tăng trưởng không còn đến từ các dịch vụ cao cấp mà đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang các mô hình có chi phí hợp lý, tần suất sử dụng cao và phù hợp với nhịp sống đô thị.

Sự thay đổi này gắn liền với hành vi tiêu dùng mới của nhóm khách hàng 8x, 9x - những người đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thay vì dành nhiều thời gian cho các chu trình kéo dài, họ ưu tiên những dịch vụ có thể hoàn thành trong khoảng 45 - 60 phút, dễ dàng sắp xếp trong ngày và có thể duy trì đều đặn như một thói quen hàng tuần. Đây chính là nền tảng hình thành nên phân khúc "làm đẹp tiện ích", bao gồm các dịch vụ thiết yếu như gội đầu kết hợp chăm sóc da đầu, chăm sóc da cơ bản, làm nail hay triệt lông.





Thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra nhiều dư địa phát triển cho mô hình làm đẹp tiện ích

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, xu hướng tiêu dùng "value for money" ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng không cắt giảm hoàn toàn nhu cầu làm đẹp mà chuyển sang các lựa chọn hợp lý hơn về chi phí và thời gian.

Theo một khảo sát của Nielsen, hơn 60% người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị thực tế thay vì các trải nghiệm mang tính xa xỉ. Điều này tạo điều kiện để các mô hình làm đẹp tiện ích phát triển, khi có thể đáp ứng đúng nhu cầu "vừa đủ" nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Sự phát triển của phân khúc này cũng kéo theo nhu cầu đáng kể về lao động có kỹ năng trong ngành làm đẹp. Các vị trí như kỹ thuật viên chăm sóc da, gội đầu, chăm sóc da đầu hay nail đang trở thành nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại các đô thị lớn.

Với đặc thù dịch vụ được chuẩn hóa và thời gian đào tạo tương đối ngắn, đây được xem là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm ổn định trong giai đoạn tới.

Hệ thống làm đẹp tiện ích đang thu hút lượng lớn lao động có kỹ năng trong ngành làm đẹp

Trong bức tranh đó, a.SENSE Everyday Beauty là một trong những hệ thống theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích tại Việt Nam. Hệ thống cung cấp các dịch vụ ngắn buổi như chăm sóc da, gội đầu kết hợp chăm sóc da đầu, làm nail cùng các dịch vụ chăm sóc cơ bản khác, phù hợp để sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Song song với dịch vụ, doanh nghiệp cũng đang phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc theo tiêu chuẩn riêng nhằm mở rộng lựa chọn và tăng tính gắn kết với khách hàng.

Về quy mô, a.SENSE đã hiện diện tại nhiều khu đô thị lớn như: Dịch vụ làm đẹp tại Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Times City, Akari City, Royal City,... với độ phủ ngày càng rộng. Đồng thời, đang tiến gần tới cột mốc 50 trung tâm, với kế hoạch khai trương cơ sở tiếp theo tại New Horizon Lĩnh Nam (Hà Nội) vào ngày 21/03/2026.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 200 trung tâm trên toàn quốc vào cuối năm 2026, tập trung tại các khu dân cư và đô thị lớn - nơi nhu cầu sử dụng dịch vụ có tần suất cao và ổn định.

Theo các chuyên gia, với tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện đạt khoảng 40% và tiếp tục tăng trong những năm tới, các mô hình dịch vụ mang tính tiện ích sẽ có nhiều dư địa phát triển. Khi hành vi tiêu dùng chuyển từ "trải nghiệm thỉnh thoảng" sang "thói quen đều đặn", những hệ thống có khả năng chuẩn hóa, mở rộng nhanh và kiểm soát vận hành tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, làm đẹp tiện ích không chỉ là một xu hướng ngắn hạn, mà đang dần hình thành như một phân khúc có cấu trúc rõ ràng, với tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong ngành làm đẹp Việt Nam.