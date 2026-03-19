Hộ kinh doanh trước bước chuyển kê khai thuế: Công nghệ trở thành trợ lý mới

Việc chuyển từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, cùng với yêu cầu áp dụng hóa đơn điện tử, được xem là bước chuyển quan trọng nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và thúc đẩy quá trình số hóa nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, không ít hộ kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn về quy trình kê khai, nghĩa vụ thuế cũng như cách thích ứng với những quy định mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là xu hướng tất yếu khi nền kinh tế đang bước vào giai đoạn quản trị số, nơi dữ liệu và minh bạch tài chính trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chính sách thuế mới thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh

Thời gian gần đây, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã được ban hành nhằm chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý. Trong đó, Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn, chứng từ đã mở rộng phạm vi áp dụng hóa đơn điện tử, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh từng bước chuyển sang hình thức phát hành hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Song song với đó, Nghị định 68/2025/NĐ-CP cũng làm rõ nguyên tắc quản lý thuế khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai, trong đó nhấn mạnh việc không sử dụng doanh thu kê khai của năm hiện tại để điều chỉnh doanh thu khoán của các năm trước. Quy định này nhằm tạo tâm lý ổn định cho người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, tránh tình trạng e ngại hoặc trì hoãn việc kê khai trung thực.

Các hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số trong vận hành, đảm bảo tuân thủ chính sách thuế mới

Công nghệ được kỳ vọng trở thành "trợ lý" cho hộ kinh doanh

Những vấn đề xoay quanh quá trình chuyển đổi này đã được thảo luận tại nhiều diễn đàn chuyên môn. Mới đây, tại hội thảo "Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số" do Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia, cơ quan quản lý và đại diện cộng đồng tiểu thương đã cùng phân tích sâu hơn về những thay đổi trong chính sách thuế cũng như các giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ để quản lý bán hàng, hóa đơn và nghĩa vụ thuế sẽ giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể chi phí vận hành và hạn chế rủi ro sai sót trong kê khai. Xu hướng này cũng thúc đẩy nhiều tổ chức tài chính và công nghệ tham gia phát triển các nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh.

Trong khuôn khổ hội thảo, VietABank đã ra mắt nền tảng ezSHOP - giải pháp số được thiết kế dành riêng cho hộ kinh doanh. Nền tảng này tích hợp nhiều chức năng như quản lý bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu, hỗ trợ kê khai thuế và kết nối loa thông báo thanh toán, giúp các cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh trên một hệ thống thống nhất.

Nền tảng ezSHOP – giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh chính thức ra mắt

Theo đại diện VietABank, việc phát triển các nền tảng công nghệ dành cho hộ kinh doanh không chỉ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính mà còn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng tiểu thương trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh minh bạch và số hóa.

Giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, theo dõi dòng tiền và chuẩn hóa dữ liệu kế toán thuận tiện hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về hóa đơn điện tử và kê khai thuế ngày càng được chuẩn hóa.

Xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

Các chuyên gia nhận định rằng trong giai đoạn tới, hoạt động kinh doanh của hộ cá thể sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ hơn, khi thương mại điện tử và thanh toán số tiếp tục phát triển. Trong môi trường kinh doanh mới, những mô hình bán hàng tự phát sẽ dần được thay thế bằng các chiến lược bán hàng đa kênh, quản trị dữ liệu và tuân thủ pháp lý chặt chẽ hơn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh sẽ cần tới các công cụ công nghệ và hệ sinh thái tài chính số để vận hành hiệu quả. "Chuyển đổi phương pháp tính thuế là xu hướng tất yếu của kỷ nguyên số. Khi Nhà nước đã mở lối bằng các chính sách hỗ trợ, bản thân mỗi hộ kinh doanh cũng cần chủ động thích ứng, xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch và trung thực", các chuyên gia nhận định.

Trong bức tranh đó, các nền tảng công nghệ quản lý kinh doanh đang dần trở thành cầu nối giúp hàng triệu hộ kinh doanh bước vào kỷ nguyên kinh doanh số một cách tự tin và bền vững hơn.