Lễ công bố thông tin dự án Radisson Collection, Ha Long Bay: Walking on the ocean

Công trình được kiến tạo bởi Công ty Cổ phần TLA - thành viên của Kim Long Group và được phát triển kinh doanh, tổng đại lý phân phối độc quyền bởi An Việt Property.

Khí thế bùng nổ quyết tâm chinh phục tòa tháp mang dáng hình du thuyền đầu tiên tại Hạ Long

Ngày 16/3/2026, Lễ công bố thông tin dự án Radisson Collection, Ha Long Bay đã được tổ chức long trọng, minh chứng cho mối quan hệ chiến lược bền chặt giữa Công ty Cổ phần TLA và An Việt Property. Tại sự kiện, đại diện hai bên cùng bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh cộng hưởng của hai thương hiệu, hứa hẹn biến Radisson Collection, Ha Long Bay trở thành biểu tượng thịnh vượng mới bên bờ di sản.

Bà Hoàng Thị Mai Anh - Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần TLA phát biểu khai mạc, chia sẻ tâm huyết kiến tạo dự án

Sự hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần TLA và An Việt Property đã đánh dấu một cột mốc lịch sử cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam, khi chính thức đưa thương hiệu danh giá toàn cầu Radisson Collection lần đầu tiên hiện diện tại dải đất hình chữ S. Đây không chỉ là một sự bắt tay kinh tế, mà còn là lời khẳng định về vị thế mới của du lịch hạng sang trong nước trên bản đồ quốc tế.

Công bố các thông tin mới nhất về dự án từ đơn vị Phát triển Kinh doanh và Phân phối độc quyền

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Ngọc – Đại diện An Việt Property đã trực tiếp công bố những thông tin then chốt về dự án, hé lộ lộ trình phát triển cùng chính sách bán hàng hấp dẫn vượt trội. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, ông còn tiếp lửa cho hội trường bằng những chia sẻ về thị trường đầy giá trị, như một lời cam kết đồng hành tới các chiến binh kinh doanh trên hành trình chinh phục Radisson Collection, Ha Long Bay.

Ông Lê Đình Ngọc – Đại diện An Việt Property thuyết trình về tiềm năng dự án và công bố chính sách bán hàng ưu việt dành cho nhà đầu tư

Đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới

Là thương hiệu cao cấp nhất thuộc Radisson Hotel Group, Radisson Collection không phát triển đại trà mà theo đuổi chiến lược "tinh tuyển" tại các tọa độ di sản danh tiếng từ Âu sang Á. Mỗi công trình đều là một dấu ấn độc bản, phản ánh sự giao thoa hoàn hảo giữa gu thẩm mỹ thượng lưu và tinh thần bản địa đặc sắc. Sự xuất hiện của Radisson Collection tại Hạ Long không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử mà còn mang đến một chuẩn mực lưu trú xa xỉ, khắt khe trong từng chi tiết thiết kế và vị trí.

Vượt xa những không gian nghỉ dưỡng thông thường, Radisson Collection kiến tạo một phong cách sống khác biệt dành riêng cho cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Lấy triết lý phục vụ "Yes, I Can" làm kim chỉ nam, thương hiệu ghi dấu ấn sâu sắc bằng sự tận tâm và chất lượng dịch vụ hoàn mỹ trong từng khoảnh khắc. Chính cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm và sự nhất quán trong các chuẩn mực quốc tế đã biến Radisson Collection trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng, chinh phục những vị khách khó tính nhất trên toàn thế giới.

Viên kim cương đắt giá giữa mảnh đất tinh hoa

Sở hữu tọa độ không thể thay thế, dự án xác lập vị thế độc tôn với tầm nhìn bao quát toàn bộ hệ sinh thái du lịch đẳng cấp: Bến du thuyền quốc tế, Cáp treo Nữ Hoàng, Sun Wheel và cầu Bãi Cháy. Thiết kế kiến trúc biểu tượng ưu tiên những dải kính panorama, giúp mọi căn hộ bến du thuyền đều sở hữu view tỷ đô hướng thẳng ra Vịnh di sản. Đây không chỉ là không gian sống khoáng đạt mà còn là tâm điểm kết nối giao thông hoàn hảo, mạch máu của sự phát triển tại lõi trung tâm Hạ Long.

Toàn cảnh tọa độ vàng và thiết kế mang dáng hình siêu du thuyền vươn ra Vịnh của Tòa tháp Radisson Collection, Ha Long Bay

Vị thế trực diện Cảng tàu quốc tế biến nơi đây thành cửa ngõ đón đầu dòng khách thượng lưu và các siêu du thuyền toàn cầu, kiến tạo một thương cảng sầm uất và đầy tiềm năng. Sự kết hợp giữa vị trí hiếm có và ngôn ngữ thiết kế tinh tế đã biến dự án thành một bức tranh nghệ thuật bên bờ vịnh, đồng thời là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư bền vững, đón đầu sự bùng nổ của bất động sản hạng sang tại Việt Nam.