Ra mắt ROCKWOOL VIETNAM: Bông sợi đá từ Đan Mạch, cách nhiệt, cách âm, chống cháy

Mang theo tinh hoa đá núi lửa, sự kiện không chỉ là màn chào sân mà còn khẳng định sứ mệnh đồng hành lâu dài cùng sự an toàn của các công trình Việt Nam. Việc quyết định nâng tầm hoạt động toàn diện tại thị trường Việt vào tháng 1/2026 được xem là bước đi chiến lược của tập đoàn có bề dày di sản hơn 85 năm này.

Đây không chỉ là hoạt động mở rộng thị phần mà còn là lời giải cho bài toán vật liệu chống cháy và bảo vệ môi trường đang được các chủ đầu tư quan tâm. Đặc biệt, với sự hiện diện của nhà máy tại Tây Ninh, ROCKWOOL cam kết đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, giúp rút ngắn thời gian giao hàng từ 4-6 tuần xuống chỉ còn 4-6 ngày.

Tại sự kiện, khách mời có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái Bông sợi đá ROCKWOOL qua các mô hình ứng dụng thực tế. Các giải pháp bao gồm: Nhóm mái (Cool 'n' Comfort) hạn chế bức xạ nhiệt; Nhóm vách – trần (Safe 'n' Silent) giảm thiểu tối đa tiếng ồn, Giải pháp cho Cửa chống cháy, Nhà lắp ghép, Facade, HVAC (Thermalrock), Lõi chống cháy dành riêng cho Sandwich panels (Spanrock – Lamrock); và Nhóm bảo ôn công nghiệp (ProRox) đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy loại Euroclass A1. Được sản xuất từ đá tự nhiên, vật liệu cách nhiệt, chống cháy này có độ bền đồng hành cùng công trình, có thể tái chế, là giải pháp đắc lực hỗ trợ dự án đạt các chứng nhận công trình xanh LEED/LOTUS.

Khách mời khám phá đa dạng các mô hình ứng dụng thực tế của Bông sợi đá ROCKWOOL.

Vượt ra ngoài những thông số kỹ thuật, khu vực trải nghiệm đã mang đến góc nhìn chân thực và thuyết phục. Tại "Ngôi nhà cách nhiệt", dù bóng đèn bên trên tỏa nhiệt mạnh mẽ, bề mặt bên trong có lót Bông sợi đá ROCKWOOL vẫn duy trì mức nhiệt không thay đổi. Mức chênh lệch giữa hai bề mặt là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của lớp lá chắn nhiệt này.

Trải nghiệm ấn tượng tiếp tục diễn ra tại "Hộp cách âm". Khi nắp hộp mở ra, âm thanh báo động cường độ cao lập tức vang lên. Nhưng ngay khi đóng nắp, lớp Bông sợi đá đã hấp thụ phần lớn sự ồn ào, nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh.

Những mô hình trực quan này cho thấy Bông sợi đá ROCKWOOL là giải pháp thiết thực, góp phần kiến tạo môi trường sống và làm việc an toàn, tiện nghi và bền vững.

Nghi thức "Khai mở nội lực" được xem là khoảnh khắc trọng tâm của buổi lễ. Ngay khi Ban lãnh đạo thực hiện thao tác chạm tay trên màn hình, dòng nham thạch rực cháy bắt đầu chuyển mình thành những sợi đá bền bỉ. Hình ảnh này biểu tượng cho sự gắn kết giữa nền tảng kỹ thuật của tập đoàn đang hiện diện tại hơn 120 quốc gia và sứ mệnh kiến tạo chuẩn sống bền vững tại Việt Nam.

ROCKWOOL ghi dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường Việt Nam

Chiến lược của thương hiệu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho các dự án trọng điểm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như QCVN 06/2023. Điều này đã được bảo chứng qua hàng loạt công trình biểu tượng tại Việt Nam như Tòa nhà Bitexco, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Tòa nhà Quốc hội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn như Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, Coca Cola, VinFast.

Sự kiện ra mắt không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi hội tụ của cộng đồng chuyên gia để chia sẻ về xu hướng vật liệu xanh đạt chuẩn LEED/LOTUS. Với các tính năng vượt trội, ROCKWOOL – Bông sợi đá từ Đan Mạch đang góp phần định nghĩa lại công trình chất lượng quốc tế. Như những khối đá basalt được tôi luyện qua hàng triệu năm, thương hiệu cam kết sẽ là "lớp giáp" kiên cố, đồng hành cùng mỗi công trình Việt vững vàng trước mọi thách thức của thời gian và nguy cơ hỏa hoạn cực đoan.

