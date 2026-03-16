3 phút đầu phỏng vấn: cách tạo ấn tượng không thể quên

Dù hành trình tìm việc làm có thể trải qua nhiều vòng, ấn tượng ban đầu vẫn là "cánh cửa" quyết định cơ hội bước tiếp. Dưới đây là 5 điều bạn nên làm để ghi điểm ngay từ đầu.

Chuẩn bị kỹ thông tin về doanh nghiệp và vị trí ứng tuyển

Một sai lầm phổ biến của ứng viên là đến phỏng vấn với tâm thế "được hỏi gì trả lời nấy". Thay vào đó, bạn nên chủ động tìm hiểu về công ty: lĩnh vực hoạt động, sản phẩm - dịch vụ chủ lực, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các dự án gần đây. Khi được hỏi "Bạn biết gì về công ty chúng tôi?", câu trả lời cụ thể, có chiều sâu sẽ thể hiện sự nghiêm túc với vị trí ứng tuyển.

Điều này cũng cho thấy bạn khi đi tìm việc làm bạn không nên nộp hồ sơ một cách đại trà mà đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, hãy đọc kỹ mô tả công việc, xác định những yêu cầu chính và chuẩn bị ví dụ thực tế chứng minh bạn đáp ứng được các tiêu chí đó. Sự chuẩn bị này giúp bạn tự tin hơn và tránh lúng túng trong những phút đầu trao đổi.

Đến đúng giờ với tác phong chuyên nghiệp

Đúng giờ là nguyên tắc quan trọng nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến ấn tượng đầu tiên. Bạn nên đến trước khoảng 10-15 phút để có thời gian thư giãn, chuẩn bị tinh thần, chỉnh trang lại trang phục và làm quen với không gian phỏng vấn. Trang phục của bạn cần phải phù hợp với tính chất công việc và văn hóa công ty. Đối với các vị trí văn phòng, phong cách lịch sự, gọn gàng luôn là lựa chọn an toàn.

Mái tóc, giày dép và phụ kiện cũng cần được chú ý sao cho tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá xuề xòa, thiếu chuyên nghiệp. Khi bước vào phòng phỏng vấn, hãy giữ tư thế thẳng lưng, ánh mắt tự tin và luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện. Một cái bắt tay chắc chắn cùng lời chào rõ ràng sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt ngay từ giây phút đầu tiên.

Giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng nổi bật

Trong 3 phút đầu, nhà tuyển dụng thường yêu cầu bạn giới thiệu về bản thân. Đây chính là "khoảnh khắc vàng" để tạo dấu ấn. Thay vì kể lại toàn bộ quá trình học tập và làm việc theo thứ tự thời gian, hãy chọn lọc những thông tin liên quan trực tiếp đến vị trí ứng tuyển. Bạn có thể trình bày theo cấu trúc:

Hiện tại bạn là ai (vị trí, kinh nghiệm nổi bật).

Thế mạnh chính phù hợp với công việc.

Thành tích hoặc kết quả cụ thể đã đạt được.

Mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn liên quan đến vị trí.

Ví dụ: Thay vì nói "Em đã làm marketing 2 năm", bạn có thể chia sẻ: "Em có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, từng phụ trách chiến dịch quảng cáo giúp tăng 35% lượng khách hàng tiềm năng trong 6 tháng". Những con số cụ thể giúp bạn trở nên thuyết phục và chuyên nghiệp hơn.

Thể hiện ngôn ngữ cơ thể chuyên nghiệp

Ngôn ngữ cơ thể chiếm phần lớn trong việc truyền tải thông điệp. Dù bạn nói đúng nội dung nhưng thái độ thiếu tự tin hoặc khép kín vẫn có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá thấp. Một số lưu ý quan trọng:

Duy trì giao tiếp bằng mắt ở mức vừa phải.

Ngồi thẳng lưng, tránh khoanh tay hoặc rung chân.

Gật đầu nhẹ khi lắng nghe để thể hiện sự tập trung.

Không nhìn điện thoại trong suốt buổi phỏng vấn.

Ngoài ra, hãy chú ý đến giọng nói: nói rõ ràng, tốc độ vừa phải, âm lượng đủ nghe. Sự bình tĩnh và điềm đạm sẽ giúp bạn truyền tải thông tin hiệu quả hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi nhà tuyển dụng đang định hình về bạn.

Thể hiện thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến

Bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ là yếu tố quan trọng giúp bạn nổi bật. Trong ba phút đầu, hãy thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài. Nếu được hỏi về lý do nghỉ việc ở công ty cũ, hãy trả lời theo hướng tích cực, tập trung vào mục tiêu phát triển bản thân thay vì phàn nàn.

Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên biết nhìn nhận vấn đề một cách xây dựng. Bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một vài câu hỏi thông minh về công việc hoặc định hướng phát triển của phòng ban. Điều này cho thấy bạn thực sự quan tâm và đã suy nghĩ nghiêm túc trước khi tham gia phỏng vấn.

3 phút đầu của buổi phỏng vấn có thể quyết định rất lớn đến cơ hội của bạn. Hãy luôn chuẩn bị thật kỹ, bước vào mỗi buổi phỏng vấn với một tinh thần mạnh mẽ và sẵn sàng thể hiện tốt nhất mình có. Cơ hội có thể đến chỉ trong vài phút và bạn chính là người nắm lấy chúng. Chúc bạn thành công trong mỗi cuộc phỏng vấn và đừng ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!