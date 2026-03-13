Ngành chế biến - đóng gói 2026: Lấy dữ liệu làm thước đo hiệu quả đầu tư

Từ OEE, suất tiêu hao đến chi phí vòng đời (TCO), các quyết định đầu tư giờ đây phải chứng minh bằng con số thay vì cảm tính, và ProPak Vietnam 2026 với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP.HCM trở thành "mặt phẳng so sánh" quan trọng giúp các doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn công nghệ phù hợp với chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong năm 2025, hoạt động vận hành của ngành chế biến - đóng gói tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển pha rõ rệt. Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2025 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 31% GDP và tiếp tục giữ vai trò động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở chiều xuất khẩu, hàng công nghiệp chế biến đạt 421,47 tỷ USD, chiếm gần 89% tổng kim ngạch cả nước, khẳng định vị thế Việt Nam là trung tâm sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù nền sản xuất Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành vẫn là nút thắt lớn nhất đối với các doanh nghiệp chế biến - đóng gói. Nhiều nhà máy vẫn hoạt động trên nền tảng cũ: dây chuyền chưa được tối ưu, chi phí leo thang, tỷ lệ hao hụt cao và hệ thống kiểm soát chất lượng chưa được số hóa toàn diện. Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2025 (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 44/139 quốc gia, phản ánh tiềm năng sáng tạo đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất vẫn còn lớn. Thực tế cho thấy, chỉ 20% doanh nghiệp mới bắt đầu triển khai chuyển đổi số ở mức cơ bản, trong khi hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đứng ngoài tiến trình này. Khi tốc độ tăng trưởng của ngành không còn song hành cùng mức độ đổi mới của doanh nghiệp, sự lệch nhịp giữa hai yếu tố này dần trở thành rào cản lớn đối với tiến trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trước sức ép đó, tái cấu trúc công nghệ và mô hình sản xuất không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu nếu doanh nghiệp muốn tồn tại trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hướng đi hiện nay tập trung vào ba trụ cột chính: tối ưu quy trình xử lý - chiết rót - vô trùng trong ngành thực phẩm lỏng; phát triển bao bì và vật liệu thân thiện môi trường; số hóa dữ liệu giám sát chất lượng theo thời gian thực. Đây chính là nền tảng giúp doanh nghiệp cắt giảm lãng phí, tăng năng suất và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu mới.

Tuy nhiên, thách thức không nằm ở việc "có thay đổi hay không", mà ở câu hỏi "đâu là hướng đi đúng giữa vô vàn công nghệ mới." Giữa ma trận lựa chọn ấy, ProPak Vietnam 2026 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam trở thành điểm hẹn kỹ thuật trọng yếu của ngành trong đầu quý II/2026 - nơi toàn bộ thiết bị, vật liệu và công nghệ đóng gói được đặt lên cùng một "mặt phẳng so sánh", giúp doanh nghiệp định vị năng lực, xác lập chiến lược, và tìm thấy lời giải thực chất cho hành trình chuyển đổi.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 31/3 đến 2/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng diện tích 13.000 m². Năm nay, triển lãm còn có sự tham gia của 6 nhóm gian hàng quốc tế gồm Áo, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý. Với gần hai thập kỷ tổ chức thành công, ProPak Vietnam tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến chiến lược của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh ngành chế biến - đóng gói đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, số hóa và phát triển bền vững.

Năm 2026, ProPak Vietnam tiếp tục đồng hành cùng DrinkTech Vietnam và Plastics & Rubber Vietnam, tạo trục kết nối xuyên suốt từ vật liệu - bao bì - đóng gói - kiểm tra - phân phối, giúp các nhà máy có cơ hội so sánh trực tiếp hiệu năng, chi phí sở hữu và mức độ tuân chuẩn giữa các giải pháp.

Điểm nhấn cho ProPak Vietnam 2026 chính là sự đồng hành của nhiều hiệp hội, tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hội KH&CN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Viện Bao bì Úc (Australasian Institute of Packaging – AIP) và Hội Hợp Tác Các Phòng Thí Nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh (VINATEST), Hội Công nghiệp Bao bì Chủ động Thông minh, Liên đoàn Bao bì châu Á, Viện Bao bì Úc, mở ra các phiên thảo luận chuyên sâu về tuân chuẩn đo lường logistics, an toàn thực phẩm, phát triển bao bì bền vững,...

Phạm vi trưng bày bao phủ toàn chuỗi: từ xử lý - chiết rót - đóng gói vô trùng, công nghệ chế biến sữa, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, đến bao bì linh hoạt - PET - thiết kế để tái chế, mã hóa - đánh dấu - nhãn mác - in ấn, cùng hệ thống kiểm nghiệm, đo lường và giải pháp an toàn - vệ sinh thực phẩm. Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành như Multivac Việt Nam, Ishida Việt Nam, Kyouwa Việt Nam, Spirax Sarco Việt Nam, Bericap Việt Nam, The Packaging Technology cùng nhiều thương hiệu uy tín khác, mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng xu hướng tự động hóa và sản xuất bền vững. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 11.000 lượt khách thương mại, bao gồm các nhà sản xuất trong lĩnh vực F&B; FMCG; dược phẩm, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân; thủy, hải sản; cùng sự tham dự của hiệp hội, cơ quan quản lý và viện, trường chuyên ngành.

Bên cạnh khu trưng bày công nghệ, Buyer Program của ProPak Vietnam được thiết kế như một "hệ kết nối giao dịch" dành riêng cho nhóm người mua có nhu cầu đầu tư thực trong năm 2026. Thông qua quy trình sàng lọc và kết nối theo nhu cầu, chương trình giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm và đánh giá giải pháp. Với các phiên gặp gỡ theo lịch hẹn và hoạt động networking có cấu trúc, Buyer Programme biến trải nghiệm tham quan thành các cuộc trao đổi "đi thẳng vào bài toán", giúp nhà máy nhanh chóng đối chiếu hiệu năng - chi phí sở hữu - mức độ tuân chuẩn giữa các lựa chọn, từ đó đẩy nhanh quyết định đầu tư và triển khai ngay sau triển lãm.

Với khối nhà máy đang lập kế hoạch đầu tư cho năm 2026, giá trị cốt lõi của ProPak Vietnam nằm ở khả năng đánh giá hiệu quả bằng số liệu thực tế: so sánh hiệu suất vận hành giữa các giải pháp cùng phân khúc, đối chiếu tiêu thụ năng lượng - vật tư theo một khung đo lường thống nhất, và kiểm chứng mức độ tương thích với hệ thống hiện hữu. Ở chiều ngược lại, nhà cung cấp thiết bị và vật liệu có cơ hội đồng phát triển giải pháp cùng nhà máy, đáp ứng các ràng buộc ngày càng chặt chẽ về tái chế, giảm phát thải và tối ưu chi phí vòng đời sản phẩm.

ProPak Vietnam 2026 không chỉ là triển lãm công nghệ, mà là điểm chạm chiến lược cho các quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu, phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của ngành chế biến - đóng gói Việt Nam trong giai đoạn mới, không chỉ giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả mà còn mở rộng thị trường đồng thời bắt nhịp xu hướng toàn cầu.

Thông tin chi tiết về Triển lãm:

Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ Xử lý, Chế biến & Đóng gói Bao bì tại Việt Nam

- Thời gian: 31/03-02/04/2026 (09:00-17:00)

- Địa điểm: SECC, TP.HCM

- Quy mô dự kiến: 13.000 m²; 450 doanh nghiệp; 32 quốc gia/vùng lãnh thổ; 6 nhóm gian hàng quốc tế

- Đồng địa điểm: DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026

- Đăng ký tham dự Triển lãm tại: https://ppv.imasia-passport.com/vi/user/register?utm_source=PPVPR&utm_medium=media&utm_campaign=VP

- Đăng ký tham dự Hội thảo tại:

https://ppv.imasia-passport.com/vi/user/register?utm_source=official_registration&utm_medium=various&utm_campaign=access_for_conference&utm_term=Event