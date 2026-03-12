Ngày Thiết Kế Ý 2026 tại TP. HCM bàn về “tái thiết kế” trong kiến trúc và đô thị đương đại

Ngày Thiết Kế Ý 2026 tại TP. HCM có sự tham dự của bà Ilaria Piccinni - Tùy viên Thương mại, Giám đốc Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) (phải) và ông Nguyễn Quốc Khanh - Nhà sáng lập AA Corporation (trái)

Với chủ đề "TÁI THIẾT KẾ. Tái kiến tạo Không gian, Vật thể, Ý tưởng và Các giá trị kết nối", sự kiện Ngày Thiết Kế Ý năm nay nhấn mạnh quan niệm thiết kế không đơn thuần xuất phát từ sự độc đáo riêng lẻ, mà là kết quả của quá trình tích lũy, kế thừa và tái diễn giải những lớp ý tưởng được bồi đắp qua thời gian. Buổi thảo luận sẽ làm nổi bật cách các dự án thiết kế được hình thành từ sự giao thoa của nhiều nguồn ảnh hưởng văn hóa, cũng như từ quá trình diễn giải và làm mới không ngừng những ý tưởng đã có.

Ngày Thiết Kế Ý là sáng kiến quốc tế thường niên nhằm tôn vinh sự sáng tạo của thiết kế Ý. Ngày Thiết kế Ý 2026 được thúc đẩy và tổ chức bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý cùng Bộ Văn hóa Ý - Cục Sáng tạo đương đại. Mỗi năm, sáng kiến này được tổ chức đồng loạt tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, và trở thành một nền tảng quan trọng kết nối các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các học viện và chuyên gia sáng tạo để cùng khám phá vai trò văn hóa và xã hội của thiết kế trong xã hội đương đại.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc năm thứ mười của sáng kiến này. Tại TP. HCM, Ngày Thiết Kế Ý 2026 được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP. HCM, phối hợp cùng Thương vụ Ý (Italian Trade Agency), với sự hỗ trợ từ các đối tác: AA Corporation, CARA Lighting Solution, RuNam, ELLE Decoration Vietnam và Vudafieri-Saverino Partners.

Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TP. HCM, đại diện BTC phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TP. HCM chia sẻ: "Nước Ý có thể được xem như một ‘phòng thí nghiệm’ sống động của quá trình tái sinh đô thị - nơi những giá trị lịch sử và di sản kiến trúc luôn được tôn trọng và bảo tồn, đồng thời không ngừng được tái diễn giải để thích ứng với nhu cầu của xã hội đương đại". Bà cũng nhắc đến Salone del Mobile Milano sắp tới như một điểm tham chiếu toàn cầu cho ngành thiết kế và nội thất, đồng thời là nền tảng quốc tế cho sự đối thoại giữa sáng tạo, công nghiệp và văn hóa thiết kế.

Một trong những diễn giả của sự kiện lần này là kiến trúc sư Tiziano Vudafieri, người được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiết kế Ý tại Việt Nam cho Ngày Thiết Kế Ý 2026. Ông cho rằng nước Ý từ lâu đã quen với việc "tái thiết kế" và tái sinh các không gian đô thị, trong đó việc tôn trọng quá khứ luôn song hành cùng tinh thần đương đại. Theo kiến trúc sư, thiết kế luôn được hình thành từ sự giao thoa của nhiều lớp ảnh hưởng văn hóa khác nhau, chính sự giao thoa văn hóa và tinh thần tò mò, sáng tạo đã giúp mở ra những cách tiếp cận mới trong thiết kế.

Kiến trúc sư Tiziano Vudafieri - Đại sứ Thiết kế Ý tại Việt Nam cho Ngày Thiết Kế Ý 2026 đã mang đến nhiều thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề "Tái Thiết Kế. Tái kiến tạo Không gian, Vật thể, Ý tưởng và Các giá trị kết nối".

Trong khi đó, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ góc nhìn về quy hoạch đô thị bền vững. Ông cho rằng các dự án tái thiết kế cần giải quyết đồng thời nhiều yếu tố như lịch sử, không gian, cơ sở hạ tầng, quản lý, con người, hoạt động đô thị và môi trường. Khi những yếu tố này được kết hợp một cách hài hòa, thiết kế có thể trở thành công cụ giúp đô thị vượt qua thách thức và phát triển một cách bền vững.

Một phần quan trọng của chương trình là phiên tọa đàm do bà Nguyễn Phan Thùy Dương - Tổng biên tập ELLE Decoration Vietnam điều phối. Tại đây, các diễn giả cùng thảo luận về cách các hoạt động kiến trúc trong các bối cảnh văn hóa khác nhau có thể đáp ứng những thách thức đương đại trong khi vẫn duy trì sự kết nối ý nghĩa với lịch sử và bản sắc địa phương. Đặc biệt tại Việt Nam - nơi chịu ảnh hưởng của nhiều giai đoạn lịch sử và phong cách kiến trúc khác nhau như kiến trúc thuộc địa Pháp, các công trình theo chủ nghĩa hiện đại và brutalism của thế kỷ 20, cũng như loại hình nhà ống phổ biến tại các đô thị Việt Nam.

Buổi tọa đàm của 2 diễn giả cùng sự điều phối của bà Nguyễn Phan Thùy Dương - Tổng biên tập ELLE Decoration Vietnam đã giúp giải đáp loạt vấn đề từ khách tham gia.

Được biết, sự kiện diễn ra tại RuNam d’Or, một công trình kiến trúc lịch sử tại trung tâm TP. HCM. Tòa nhà này trước đây từng là nơi ở của Marie-Alfred Foulhoux, với kết cấu mái thép do công ty của Gustave Eiffel thực hiện, trở thành minh chứng cho cách các công trình di sản có thể được tái sinh và tiếp tục đóng vai trò trong đời sống đô thị đương đại.

Ngày Thiết Kế Ý 2026 tại TP. HCM thu hút sự quan tâm của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

Thông qua những sáng kiến như Ngày Thiết Kế Ý, Ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp tục củng cố sự trao đổi chuyên môn giữa các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các học viện và doanh nghiệp từ cả hai nước Ý và Việt Nam, đồng thời khuyến khích sự hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực xây dựng.

Bằng việc quy tụ những chuyên gia hàng đầu từ cả hai quốc gia, Ngày Thiết Kế Ý 2026 tại TP. HCM một lần nữa khẳng định vai trò của thiết kế như một nhịp cầu văn hóa có khả năng kết nối những ý tưởng, truyền thống và tầm nhìn, đồng thời truyền cảm hứng cho những suy ngẫm mới về kiến trúc và thiết kế đương đại.