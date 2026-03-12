Apollo giữ vững vị thế tiên phong trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng

Tập đoàn Apollo lựa chọn ưu tiên củng cố sự ổn định của hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào các con số tăng trưởng.

Tập đoàn Apollo lựa chọn một chiến lược nhất quán: ưu tiên củng cố nền tảng vận hành và độ ổn định của hệ thống, đặt trọng tâm vào chuẩn mực chất lượng và tính chủ động chuỗi cung ứng. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được Apollo nhấn mạnh trong các hoạt động kết nối đầu năm 2026, với tinh thần "Vượng Khí Tiên Phong" như lời khẳng định về năng lực dẫn dắt trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Họp Khách hàng đầu năm: Đồng hành trên nền tảng chuẩn mực

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt khách hàng đầu năm, điểm nhấn quan trọng chính là các định hướng kinh doanh, chiến lược sản phẩm và cam kết chất lượng trong giai đoạn mới. Theo đó, tập đoàn tập trung vào ba trụ cột vận hành: giữ vững chuẩn chất lượng, chủ động nguồn cung, và đảm bảo tính đồng nhất sản phẩm trên toàn mạng lưới phân phối.

Ngành hoá chất - vật liệu xây dựng vốn đòi hỏi hiệu năng vật liệu gắn trực tiếp với độ bền công trình. Vì vậy, "chuẩn mực" không nằm ở tuyên bố mà nằm ở khả năng duy trì chất lượng ổn định theo thời gian. Đại diện Apollo cho biết, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đồng thời tăng cường năng lực chuỗi cung ứng để hạn chế tác động từ biến động chi phí và rủi ro vận chuyển, hậu cần.

Apollo cũng nhấn mạnh cam kết đồng hành với hệ thống khách hàng và đối tác bằng cách cập nhật kịp thời theo từng giai đoạn, bảo đảm thông tin minh bạch để các nhà phân phối chủ động kế hoạch bán hàng, tồn kho và triển khai thị trường.

Họp khách hàng đầu năm Apollo là dịp chia sẻ định hướng kinh doanh, chiến lược sản phẩm và cam kết chất lượng cho giai đoạn mới. (Ảnh: Tập đoàn Apollo)

Gắn kết hệ sinh thái đối tác theo tinh thần Win – Win – Win

Bên cạnh việc củng cố nền tảng vận hành, Tập đoàn Apollo xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng ngành hàng và danh mục giải pháp, nhằm gia tăng năng lực phục vụ và tạo thêm giá trị cho khách hàng trong nhiều nhu cầu ứng dụng khác nhau của ngành xây dựng.

Các hoạt động kết nối cùng hệ thống nhà phân phối và đối tác được triển khai theo tinh thần Win - Win - Win, tập trung vào việc tăng chất lượng phối hợp, chia sẻ định hướng thị trường và thống nhất các ưu tiên triển khai. Theo Apollo, khi hệ thống có cùng một "tinh thần vận hành" và cùng tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả hợp tác sẽ được nâng lên một mặt bằng mới.

Trong đó, hành trình du xuân tại Mộc Châu cùng đại diện các Nhà phân phối Cấp 1 được tổ chức như một không gian trao đổi cởi mở, giúp các bên tăng cường gắn kết và tạo đồng thuận cho kế hoạch năm. Với Apollo, kết nối không dừng ở ý nghĩa thường niên, mà là cách nâng tầm chất lượng quan hệ đối tác - một nền tảng quan trọng để đi đường dài trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng khắt khe.

Hoạt động kết nối tại Mộc Châu là dịp để thắt chặt sự gắn kết và đồng hành trong hành trình dài hạn. (Ảnh: Tập đoàn Apollo)

2026 – Năm củng cố vị thế chuẩn mực ngành chất trám

Thị trường Việt Nam hiếm khi đứng ngoài các "làn sóng" toàn cầu. Khi địa chính trị biến động và các điểm nóng leo thang, ngành hoá chất - vật liệu xây dựng thường chịu tác động sớm qua chi phí năng lượng, cước vận chuyển, thời gian công tác hậu cần và mặt bằng giá đầu vào. Điều này khiến tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp trên thị trường ngày càng dịch chuyển về phía tính ổn định, chuẩn chất lượng, và năng lực duy trì nhất quán.

Ở góc nhìn biểu tượng, ngày 28.02 đầu năm mới - thời điểm Tập đoàn Apollo tổ chức Tiệc Khai xuân "Vượng Khí Tiên Phong", cũng gợi nhắc một thực tế quen thuộc của thị trường: các chuyển động quốc tế xuất hiện dày hơn và tác động lan nhanh hơn, khiến "ổn định" trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Trong ngành chất trám, nơi chất lượng được kiểm chứng bằng thời gian và độ bền công trình, "chuẩn mực" vì vậy được đo bằng năng lực giữ vững chất lượng và nguồn cung ngay cả khi bối cảnh thay đổi.

Trên nền tảng nội lực vận hành và định hướng chuẩn hoá, Tập đoàn Apollo tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời cam kết đồng hành cùng khách hàng và hệ thống đối tác bằng cập nhật minh bạch, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, và một tầm nhìn dài hạn hướng đến phát triển bền vững. Để khi thị trường nhắc đến chất trám chất lượng cao, Apollo vẫn là một chuẩn tham chiếu đáng tin cậy.