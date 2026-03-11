Nữ bác sĩ tiên phong làm chủ 3 kỹ thuật can thiệp bào thai được Bộ Y tế phê duyệt

TS. BS Nguyễn Thị Sim là nữ bác sĩ tiên phong làm chủ ba kỹ thuật can thiệp bào thai gồm: nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser, nội soi xử trí dải xơ buồng ối và truyền ối điều trị thiểu ối. Các kỹ thuật này được triển khai theo quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, mở ra hướng điều trị mới cho nhiều thai kỳ nguy cơ cao.

Từ những ca bệnh từng được xem là gần như không còn hy vọng, chị và các cộng sự đã mang lại cơ hội sống cho hàng trăm thai nhi, gìn giữ những nhịp tim mong manh ngay từ trong bụng mẹ.

Làm chủ ba kỹ thuật can thiệp bào thai: Khi y học giành lại cơ hội sống từ trong tử cung

Trước khi y học bào thai phát triển, những trường hợp song thai truyền máu, dải xơ buồng ối siết chặt tay chân thai nhi hay tình trạng thiểu ối nghiêm trọng thường khiến bác sĩ sản khoa gần như không có nhiều lựa chọn ngoài việc theo dõi và chờ đợi. Nhiều thai nhi phải đối mặt với nguy cơ tổn thương nặng nề hoặc thai lưu ngay từ trong bụng mẹ hoặc sinh ra với những dị tật vĩnh viễn.

Thấu hiểu nỗi đau của người mẹ, đồng thời tin rằng bào thai không chỉ là hình ảnh trên màn hình siêu âm mà là một "bệnh nhân" thực thụ – có quyền được chẩn đoán, điều trị và trao cơ hội sống – TS. BS Nguyễn Thị Sim đã lựa chọn bước vào con đường còn rất mới mẻ và đầy thách thức: theo đuổi lĩnh vực y học bào thai.

Sau thời gian học tập tại Pháp được hướng dẫn thực hành bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trở về Việt Nam đã tiếp tục nghiên cứu và từng bước đặt nền móng cho can thiệp bào thai tại Việt Nam. Chị trực tiếp làm chủ và triển khai thành công ba kỹ thuật can thiệp bào thai được Bộ Y tế phê duyệt: nội soi buồng ối bằng laser điều trị hội chứng truyền máu song thai, nội soi cắt dải xơ buồng ối và truyền ối điều trị thiểu ối nặng.

TS. BS Nguyễn Thị Sim 3 lần truyền máu thai nhi thành công cho sản phụ N.T.H bất đồng nhóm máu mẹ con gây thiếu máu thai nhi nặng

TS. BS Nguyễn Thị Sim là người trực tiếp thực hiện thành công những ca can thiệp bào thai tiên phong tại Việt Nam. Đồng thời, chị chủ trì nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện toàn bộ quy trình chuyên môn - từ chẩn đoán trước sinh, chỉ định can thiệp, kỹ thuật thực hiện đến theo dõi sau can thiệp - để trình Bộ Y tế phê duyệt triển khai chính thức. Những quy trình này đã trở thành nền tảng chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế trên cả nước, mở ra hy vọng mới cho các thai kỳ song thai mắc hội chứng truyền máu song thai, thai nhi bị dải xơ buồng ối hoặc thiểu ối nặng.

Năm 2024, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), TS. BS Nguyễn Thị Sim tiếp tục cùng các cộng sự nghiên cứu và được Bộ Y tế giao triển khai thêm 8 kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp khác. Những kỹ thuật này mở ra cơ hội sống cho nhiều thai nhi mắc các bệnh lý nặng như tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi, dị tật tim bẩm sinh hay thiếu máu bào thai.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ekip thực hiện truyền ối thành công cho sản phụ H.T ở tuần thai 31, em bé chào đời ở tuần thai 39

"Can thiệp bào thai là một lĩnh vực đặc biệt thách thức, bởi mỗi quyết định đều liên quan trực tiếp đến hai sinh mệnh. Chúng tôi không chỉ điều trị cho một bệnh nhân, mà là cả mẹ và thai nhi cùng lúc. Vì vậy, việc xác định đúng thời điểm can thiệp và từng thao tác kỹ thuật đều phải được cân nhắc hết sức thận trọng - bởi phía sau là niềm tin của cả một gia đình", TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

Với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự thấu hiểu của một người làm mẹ, TS. BS Nguyễn Thị Sim đang nỗ lực chuẩn hóa quy trình, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật can thiệp bào thai để nhiều cơ sở y tế có thể triển khai an toàn. Qua đó, ngày càng nhiều thai phụ trên khắp Việt Nam có cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời, góp phần bảo vệ sự sống ngay từ trong bụng mẹ.

Bảo vệ mẹ và bé bằng hệ thống y tế toàn diện - khép kín - đa chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế

Xuất phát từ mong muốn không để bất kỳ người mẹ nào phải đơn độc trên hành trình mang thai và sinh nở, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã tiên phong xây dựng mô hình quản lý thai kỳ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec). Trong mô hình này, người mẹ được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc, còn em bé được theo dõi và bảo vệ ngay từ những giai đoạn đầu của thai kỳ.

Theo đó, hành trình thai sản không chỉ là những lần thăm khám rời rạc mà được thiết kế như một quá trình chăm sóc liên tục và khép kín, từ sàng lọc sớm, chẩn đoán chuyên sâu, can thiệp bào thai khi cần thiết cho đến hỗ trợ trong quá trình sinh và chăm sóc sau sinh lâu dài.

Hệ thống chăm sóc được triển khai theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa, với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn như Sản khoa, Phụ khoa, Y học bào thai, Di truyền, Gây mê hồi sức, Sơ sinh, Trung tâm Tế bào gốc, Trung tâm Tiêm chủng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng cùng chuyên ngành Dinh dưỡng. Thông qua mô hình chăm sóc khép kín và cá thể hóa, PhenikaaMec hướng tới mục tiêu bảo đảm sự an toàn tối đa cho mẹ và bé, đồng thời mang lại một trải nghiệm thai sản trọn vẹn, an tâm trong suốt hành trình làm mẹ.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng cộng sự đã thiết kế thai sản trọn gói PhenikaaMec mang đến những chuẩn mực chăm sóc thai kỳ trọn vẹn từ trước - trong và sau sinh

Từ hành trình tiên phong trong lĩnh vực y học bào thai đến nỗ lực xây dựng mô hình chăm sóc thai sản toàn diện theo chuẩn mực quốc tế, TS. BS Nguyễn Thị Sim đang từng bước mở rộng cơ hội được chẩn đoán, điều trị và bảo vệ sự sống cho thai nhi ngay từ trong tử cung. Với chị, mỗi ca can thiệp thành công không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho một gia đình, mà còn góp phần vun đắp những thế hệ khỏe mạnh cho tương lai. Và trên hành trình ấy, điều chị mong mỏi nhất vẫn là để mỗi người mẹ khi bước vào thiên chức thiêng liêng của mình luôn có sự đồng hành của y học hiện đại, được chăm sóc bằng tất cả sự tận tâm của người thầy thuốc, để hành trình làm mẹ - dù nhiều thử thách - vẫn luôn được nâng đỡ bằng niềm tin, sự an tâm và hy vọng.

