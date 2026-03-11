Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SHINIQUE phát triển trên nền tảng khoa học tiên tiến từ Hàn Quốc

11-03-2026 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Vừa qua, thương hiệu dược mỹ phẩm SHINIQUE chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong sự kiện quy tụ các chuyên gia da liễu, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi bật như Quốc Trường, Trần Lê Vĩnh Đam, Nhan Phúc Vinh cùng các hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.
CEO Phạm Kim Dung và MC Nguyên Khang cũng có mặt, góp phần tạo nên không khí sôi động cho chương trình.

Dàn nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng hội tụ tại buổi lễ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE

SHINIQUE được định vị trong phân khúc mỹ phẩm cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm và giá trị thương hiệu. Đây là phân khúc đang được nhiều thương hiệu quốc tế chú trọng khi thị trường làm đẹp Việt Nam liên tục tăng trưởng và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình, SHINIQUE tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ định hướng phát triển thương hiệu và công bố chiến lược hợp tác với các đơn vị trong hệ sinh thái làm đẹp tại Việt Nam.

Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa SHINIQUE và các đối tác nhằm phát triển nghiên cứu sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Thương hiệu cũng công bố kế hoạch hợp tác với hệ sinh thái Sen Vàng Entertainment, mở ra nhiều hoạt động truyền thông trong tương lai.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện chính là màn trình diễn của 48 thí sinh Miss World Vietnam. Các thí sinh xuất hiện đồng loạt trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng và mang đậm tinh thần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ.

Màn trình diễn của 48 thí sinh đến từ cuộc thi Miss World Vietnam, tạo nên điểm nhấn cho chương trình ra mắt thương hiệu.

Việc lựa chọn thời điểm ra mắt vào dịp International Women's Day được bà Cao Thị Hoàn - Tổng Giám Đốc SHINIQUE Việt Nam cho biết mang ý nghĩa tôn vinh phụ nữ và khuyến khích mỗi người tự tin với vẻ đẹp riêng của mình. Cùng với đó thông điệp "Độc bản để tỏa sáng – vẻ đẹp riêng của mỗi người phụ nữ" được nhấn mạnh xuyên suốt chương trình.

Sự kiện khép lại với nhiều khoảnh khắc nổi bật từ thảm đỏ rực rỡ, sân khấu hoành tráng đến màn trình diễn của dàn thí sinh Miss World Vietnam. Với quy mô tổ chức và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, lễ ra mắt SHINIQUE nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

