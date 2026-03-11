TCBS và KIM Việt Nam hợp tác phân phối quỹ KDEF trên nền tảng Fundmart

Việc hợp tác được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư quỹ tới nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam.

Sản phẩm được phân phối trong lần hợp tác này là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cổ tức Tăng trưởng KIM (KDEF) – quỹ mở cổ phiếu tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Quỹ hướng tới mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng giá trị tài sản và dòng tiền cổ tức cho nhà đầu tư.

Theo dữ liệu công bố, tính đến ngày 27/02/2026, sau 10 tháng hoạt động, KDEF ghi nhận mức lợi nhuận đạt 36,6%. Kết quả này phản ánh chiến lược lựa chọn cổ phiếu có kỷ luật và cách tiếp cận đầu tư dài hạn của quỹ. Với định hướng đầu tư thận trọng, chú trọng quản lý rủi ro và phân bổ linh hoạt theo chu kỳ thị trường, KDEF được kỳ vọng sẽ phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm giải pháp tích sản bền vững trong trung và dài hạn.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, thị trường quỹ tại Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Tính đến năm 2024, tổng tài sản do các quỹ mở quản lý (AUM) mới chiếm khoảng 1% GDP, thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường châu Á, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.

Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có những điểm tương đồng với Hàn Quốc vào cuối thập niên 1980 – giai đoạn thị trường quỹ đại chúng bắt đầu tăng trưởng mạnh. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 4.700 USD năm 2024 và 5.026 USD năm 2025, tiệm cận ngưỡng 5.000 USD – mức thu nhập từng được xem là cột mốc thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm đầu tư đại chúng tại nhiều quốc gia.

Cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, xu hướng lãi suất giảm và nhu cầu đa dạng hóa tài sản, thị trường quỹ Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong trung và dài hạn.

Bên cạnh yếu tố kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách cũng được xem là động lực quan trọng. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tài sản quản lý của các quỹ đầu tư lên 5% GDP. Một số tổ chức tài chính quốc tế dự báo con số này có thể đạt 10–15% GDP trong dài hạn, tương đương tổng tài sản quản lý của các quỹ mở và ETF từ 50–70 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa TCBS – đơn vị theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính WealthTech – và KIM Việt Nam, công ty quản lý quỹ thuộc Tập đoàn Korea Investment Holdings với hơn 50 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính châu Á, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng đầu tư quỹ tại Việt Nam.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Hyun DongSik, Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam cho biết việc phân phối quỹ trên nền tảng Fundmart là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty tại Việt Nam. Theo ông, những kinh nghiệm đầu tư đã được kiểm chứng tại Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á sẽ góp phần lan tỏa các giá trị như đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro thận trọng và tăng trưởng bền vững tới cộng đồng nhà đầu tư Việt.

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Tổng Giám đốc TCBS cho biết công ty kiên định theo đuổi chiến lược WealthTech nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm tài chính một cách toàn diện và minh bạch hơn. Theo ông, Fundmart là nền tảng phân phối quỹ trực tuyến cho phép nhà đầu tư tiếp cận hệ sinh thái hơn 30 quỹ đầu tư, hỗ trợ xây dựng danh mục dài hạn với trải nghiệm số hóa.

Hiện nay, nền tảng này ghi nhận trung bình hơn 150.000 lượt truy cập mỗi tuần và gần 55.000 nhà đầu tư tham gia giao dịch. Việc hợp tác với KIM Việt Nam được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm các sản phẩm quỹ chất lượng cao vào hệ sinh thái Fundmart, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng đầu tư dài hạn trên thị trường.